250. deutscher Millionär bei Eurojackpot

Essen. Einem Eurojackpot-Tipper aus Hessen und einem finnischen Spielteilnehmer gelang es am vergangenen Freitag, 28. Juli, Millionär zu werden. Der hessische Glückspilz ist somit der 250. deutsche Millionär der Lotterie und Deutschland das Eurojackpot-Land Nummer 1. Der Jackpot wurde allerdings nicht geknackt und wächst zur Ziehung am Dienstag, 1. August, auf rund 98 Millionen Euro.

Mit den Gewinnzahlen 10-16-34-36-49 sowie den beiden Eurozahlen 3 und 7 konnte in der 10. Ziehung der laufenden Jackpot-Periode die Gewinnklasse 1 erneut nicht getroffen werden. Zwei Spielteilnehmer wurden im zweiten Rang dennoch zu Millionären. Einer von ihnen ist ein Mann aus dem Raum Frankfurt, der seinen Spielauftrag im Internet bei LOTTO Hessen abgegeben hatte. Er und ein finnischer Tipper können sich nun über jeweils 1.259.396,50 Euro freuen.

Besonderes Jubiläum

Ein besonderes Jubiläum wird mit dem hessischen Glückspilz in Erinnerung bleiben. Seit Start der Lotterie Eurojackpot im Jahr 2012 ist er bereits der 250. deutsche Millionär. So viele gibt es in keinem anderen der insgesamt 18 europäischen Eurojackpot-Länder. Auf den Plätzen zwei und drei der Millionärsranglisten liegen aktuell Finnland (52 x) und Dänemark (32 x).

In der bundesweiten Hitliste der Millionentreffer liegt Nordrhein-Westfalen mit 52 Millionen-Gewinnen vorn. Auf den Plätzen folgen Baden-Württemberg mit 46 und Bayern mit 34 Millionentreffern.

Die höchsten Jackpot-Gewinne von jeweils 120 Millionen Euro wurden bisher dreimal ausgeschüttet: einmal nach Dänemark (Juli 2022) und zweimal nach Deutschland. Die maximale Jackpot-Summe wurde im November 2022 in Berlin und zuletzt im Juni 2023 in Schleswig-Holstein ausgezahlt.

Jackpot bei rund 98 Millionen Euro

Zur kommenden Ziehung am Dienstag, 1. August, liegt der Jackpot in der ersten Gewinnklasse bei rund 98 Millionen Euro (Chance 1 : 140 Mio.). Tipps können am Ziehungstag bis spätestens 19 Uhr in allen WestLotto-Annahmestellen, in der App oder unter www.westlotto.de abgeben werden.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.