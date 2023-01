93 Millionen Euro: Wer knackt den ersten Jackpot 2023?

Münster/Essen. Das Jahr 2023 wartet noch auf seinen ersten siegreichen Glückspilz: Am Freitag (27. Januar) geht es um satte 93 Millionen Euro.

Die europäische Lotterie wartet auf ihren ersten geknackten Jackpot in 2023: Bei der Ziehung am Freitag (27. Januar) geht es in der ersten Gewinnklasse um rund 93 Millionen Euro.

Glückspilze am Dienstag

Bei der Dienstagsziehung (24. Januar) wurden die Gewinnzahlen 9, 16, 17, 27, 31 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 9 ermittelt. Der Jackpot ist zwar stehengeblieben, aber drei Tipper aus Bayern, Norwegen und Dänemark können sich dennoch über Hochgewinne im zweiten Rang freuen: Sie erhalten jeweils 529.539,80 Euro. Im dritten Rang freuen sich sechs weitere Spielteilnehmer über je 149.317,90 Euro. Fünf von ihnen kommen aus Deutschland. Die Gewinne gehen nach Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Spanien.

5aus50 und 2aus12 – so lautet die Formel der Lotterie Eurojackpot. Wird es einem oder mehreren Tippern gelingen, die sieben richtigen Zahlen korrekt vorauszusagen und den Eurojackpot am Freitagabend zu knacken? Foto: Schlag und Roy GmbH

Letzter Jackpotgewinn

Bereits seit 10 Ziehungen ist es keinem Spielteilnehmer gelungen, den obersten Rang zu treffen. Das letzte Mal, bei dem ein Tipper alle sieben Gewinnzahlen der Formel 5aus50 und 2aus12 korrekt voraussagen konnte, war bei der Dienstagsauslosung am 20. Dezember. Der Glückspilz aus Italien wurde zum 21-fachen Millionär.

Der jüngste deutsche Jackpotgewinner stammt aus November 2022: Ein Spielteilnehmer aus Berlin knackte ebenfalls bei einer Dienstagsziehung am 8. November den maximal gefüllten Jackpot von 120 Millionen Euro und stellte damit einen neuen Lotterierekord für Deutschland auf. Seit einer Produktänderung im März 2022 ist diese Maximalsumme möglich. Davor lag das Limit bei 90 Millionen Euro.

Nächste Chance auf den großen Gewinn

Viele Tipper aus den 18 europäischen Partnerländern der Lotterie Eurojackpot warten mit Spannung auf die kommende Ziehung am Freitag (27. Januar), wenn rund 93 Millionen Euro im ersten Gewinnrang warten. Wem wird es gelingen, den ersten Mega-Jackpot 2023 zu knacken? Die Teilnahme ist bis Freitagabend um 19:00 Uhr in allen WestLotto-Annahmestellen und unter www.westlotto.de möglich. In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de.