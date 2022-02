Auswahlwette: Jackpot liegt bei rund 1,6 Millionen Euro

Essen. Fußball muss nicht kompliziert sein. Auch nicht, wenn es darum geht, Wochenende für Wochenende aus einer Auswahl von 45 Spielen auf die sechs Fußballpartien zu tippen, die mit den torreichsten Unentschieden enden. Je mehr Tore, desto besser.

Der Spielteilnehmer hat die Wahl: entweder auf tiefgehende Fußballkenntnisse zurückgreifen oder den Tipp einfach dem glücklichen Zufall überlassen. Ähnlich wie bei LOTTO 6aus49 kann man bei der Auswahlwette auch sechs Kreuzchen nach dem Zufallsprinzip in ein Zahlenfeld mit 45 Kästchen setzen. Einfach auf gut Glück. Und das kann sich diese Woche besonders lohnen: Inzwischen ist der Jackpot bei der TOTO 6aus49 Auswahlwette auf rund 1,6 Million Euro angewachsen (Chance 1 : rd. 8,1 Mio.).

So funktioniert die TOTO 6aus45 Auswahlwette: · Der aktuelle Wettplan ist auf www.westlotto.de veröffentlicht und außerdem auf Seite 18 in der Kundenzeitschrift GLÜCK abgebildet. Sie liegt in allen WestLotto-Annahmestellen aus und kann kostenlos mitgenommen werden.

Jede Zahl zwischen 1 und 45 ist einer Begegnung zugeordnet.

Es müssen sechs Partien pro Spielfeld ausgewählt werden, die tendenziell mit dem torreichsten Unentschieden ausgehen werden.

Es gilt immer das Ergebnis nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten – ohne Verlängerung oder Elfmeterschießen.

Für die Spielteilnahme bei der TOTO 6aus45 Auswahlwette in einer Annahmestelle ist die WestLotto-Karte notwendig, die online oder vor Ort kostenlos beantragt werden kann. Direkt im Anschluss ist die Tipp-Abgabe mit einer vorläufigen Karte möglich.

In diesem Video wird die Teilnahme an der TOTO 6aus45 Auswahlwette ausführlich erklärt:

How to: TOTO Auswahlwette spielen

Teilnahme

Wer sich die Chance auf den Jackpot in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro nicht entgehen lassen möchte, kann seinen Tipp bis Samstag, 19. Februar, 13 Uhr, in jeder WestLotto-Annahmestelle und online unter www.westlotto.de abgeben.

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de