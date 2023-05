KENO – die Lotterie mit Abwechslung: Die Chance auf eine Million Euro

Essen. Bei KENO können jeden Tag und für jeden einzelnen Tipp unterschiedlich viele Zahlen angekreuzt werden. Denn hier bestimmt der Tipper Einsatz, Chance und möglichen Gewinn selbst!

Schnell und flexibel – das zeichnet KENO aus. Es ist die einzige Lotterie bei WestLotto, die täglich gespielt werden kann: auch an Sonn- und Feiertagen. Wer gern heute so und morgen so spielt, für den könnte KENO die richtige Lotterie sein. Vielleicht sind heute fünf Zahlen ganz besonders wichtig, morgen acht und übermorgen vier? Hier kommen die wichtigsten Infos zum Spiel.

So funktioniert KENO

KENO-Typ: Zunächst wird unterhalb des Tippfeldes markiert, wie viele Zahlen gespielt werden sollen. Die Anzahl der getippten Zahlen bestimmt die Gewinnchance.

Das Tippfeld: Zwischen zwei und zehn Zahlen aus 70 können pro Tipp angekreuzt werden. Täglich werden 20 Zahlen gezogen.

Spieleinsatz: Durch die Höhe des Spieleinsatzes kann der Spielteilnehmer die Höhe eines möglichen Gewinns selbst bestimmen – ein, zwei, fünf oder zehn Euro sind pro Tipp möglich. Bei einem Einsatz von einem Euro ist ein Gewinn von bis zu 100.000 Euro möglich, bei zehn Euro Einsatz bis zu einer Million Euro (Chance 1 : rd. 2,1 Mio.).

Anzahl der Ziehungen: An wie vielen Ziehungen soll die Spielteilnahme erfolgen? Diese finden täglich statt.

plus 5: Die tägliche Zusatzlotterie von KENO mit einem Hauptgewinn von 5.000 Euro (Chance 1:100.000).

So kann KENO auch gespielt werden: Per QuickTipp, wobei ein Zufallsgenerator die Auswahl der Zahlen übernimmt. Wer seine gewohnten Zahlen spielen möchte, kann dafür eine bereits vorhandene Spielquittung einlesen lassen.

Besonderheit: Mit KENO-Typ 8, 9 und 10 hat auch gewonnen, wer gar keinen Treffer erzielt hat.

Für die Spielteilnahme bei KENO in einer Annahmestelle ist die WestLotto-Karte notwendig, die online oder vor Ort kostenlos beantragt werden kann. Direkt im Anschluss ist die Tipp-Abgabe mit einer vorläufigen Karte möglich.

Teilnahme

Wer sein Glück bei KENO versuchen möchte, kann seinen Tipp in jeder WestLotto-Annahmestelle, in der App und online unter www.westlotto.de täglich bis 18.30 Uhr abgeben.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.