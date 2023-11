Eurojackpot: Dienstag Chance auf 29 Millionen

Essen. Es müssen nicht immer Millionen sein, um Eurojackpot-Spielteilnehmer glücklich zu machen: Bei der Ziehung am vergangenen Freitag, 10. November, erzielten gleich zwölf Tipper mit ihren Treffern im zweiten und dritten Rang Gewinnsummen im sechsstelligen Bereich. Somit hat Eurojackpot seit Start der Lotterie mehr als 4.000 Hochgewinner.

Die Ziehung am Freitag setzte einen weiteren Meilenstein: Seit dem Start der Lotterie 2012 wurden bei bisher 693 Ziehungen 4.002 Tipper zu Hochgewinnern. Das bedeutet, dass es im Schnitt knapp sechs Spielteilnehmer mit mindestens sechsstelligen Gewinnen pro Ziehung gibt. Davon sind stolze 466 Gewinner Millionäre. Rund elf Prozent der erzielten Hochgewinne ab 100.000 Euro waren demnach im Millionenbereich.

Die aktuellen Hochgewinner

Zu dieser Bilanz trugen auch die Gewinne am Freitag bei. Mit den Gewinnzahlen 1, 17, 22, 29 und 31 sowie den beiden Eurozahlen 5 und 6 wurde bei der dritten Ziehung der aktuellen Jackpot-Periode die Gewinnklasse 1 zwar erneut nicht getroffen, sechs Spielteilnehmer haben mit einem Gewinn von einer viertel Million Euro aber dennoch Grund zur Freude. Die Tipper aus Bayern, Niedersachsen (2x), Slowenien, Schweden und Finnland erzielten Treffer im zweiten Rang, die jeweils genau 278.817,40 Euro wert sind. Und auch die dritte Gewinnklasse brachte Hochgewinner hervor: Sechs Tipper aus Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Schweden sind seit Freitag (10. November) um exakt 157.240 Euro reicher.

Foto: © Veikkaus

Spitzenreiter

In der Gesamtbilanz schneidet Deutschland besonders gut ab. Knapp die Hälfte aller Hochgewinne – nämlich 1.977 – ging in die 16 deutschen Bundesländer. Von den bisherigen Millionengewinnen entfielen 259 auf Deutschland. Und auch den Mega-Jackpot von 120 Millionen Euro haben bereits zweimal deutsche Tipper gewonnen. Im November 2022 war es ein Berliner und im Juni 2023 ein Schleswig-Holsteiner, die diese Maximal-Summe abräumten. In der bundesweiten Hitliste der Millionentreffer liegt Nordrhein-Westfalen mit 56 Millionen-Gewinnen vorn. Auf den Verfolgerplätzen liegen Baden-Württemberg mit 47 und Bayern mit 35 Millionentreffern.

Auf den Plätzen zwei und drei bei den Hochgewinnen zwischen 100.000 bis 120 Millionen Euro liegen Finnland (445) und Dänemark (353).

Jackpot bei 29 Millionen Euro

Zur kommenden Ziehung am Dienstag, 14. November, liegt der Jackpot in der ersten Gewinnklasse bei rund 29 Millionen Euro (Chance 1 : 140 Mio.). Tipps können am Ziehungstag bis spätestens 19 Uhr in allen WestLotto-Annahmestellen, in der App oder unter www.westlotto.de

Info

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.