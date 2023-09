Eurojackpot-Millionär im Bergischen Land

25. Millionär des Jahres in NRW: Dank eines Internet-Tipps bei www.westlotto.de ist ein Spielteilnehmer aus dem Bergischen Land bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitag, 22. September, zum Millionär geworden. Seine Gewinnsumme: rund 1,6 Millionen Euro

Essen. Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen ist bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitag, 22. September, zum Millionär geworden. Der Spielteilnehmer aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis trifft als Einziger die Gewinnklasse 2.

25. Millionär des Jahres in NRW

Bei der Eurojackpot-Ziehung am 22. September wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 14, 24, 31, 44, 45 sowie die Eurozahlen 7 und 11 ermittelt. Ein Internet-Tipper aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis hatte fünf Zahlen und eine der zwei Eurozahlen richtig vorausgesagt. Damit landete er als Einziger einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse. Der Glückspilz erhält somit die komplette Gewinnsumme, die im zweiten Rang ausgeschüttet wird. Sie macht den Tipper zum Millionär: 1.584.023,30 Euro werden von WestLotto ausgezahlt. Er ist damit der 25. Millionär des Jahres in NRW.

Fünf Reihen

Seine Kreuzchen hatte der Spielteilnehmer am Freitag selbst ausgewählt und den Spielschein bei www.westlotto.de im Internet abgegeben. Mit fünf ausgefüllten Eurojackpot-Reihen nahm der Neu-Millionär an der Eurojackpot-Ziehung am 22. September teil. Der Spieleinsatz für diesen Glückstipp liegt bei 10,75 Euro.

Weitere Hochgewinne

Bei der Freitagsziehung der Lotterie Eurojackpot hatte ein weiterer NRW-Internettipper Grund zur Freude. Sein Gewinn beläuft sich im sechsstelligen Bereich auf 178.663 Euro.

Zwei weitere Hochgewinne erzielten Tipper in Nordrhein-Westfalen bei der Ziehung der Zusatzlotterie SUPER 6 am Samstag, 23. September. Jeweils 100.000 Euro gehen in den Raum Essen und nach Ostwestfalen in den Kreis Minden-Lübbecke.

Erfolgreiche Woche

Somit blicken die Spielteilnehmer aus NRW auf eine besonders erfolgreiche Woche zurück. Die Erfolgsbilanz: zwei Millionäre und gleich 17 Hochgewinne in einer Woche. Neben den Gewinnen vom Wochenende war bereits bei der Eurojackpot-Ziehung am vergangenen Dienstag, 19. September, der Jackpot von rund 66 Millionen Euro im Raum Köln geknackt worden. Gleich 14 weitere WestLotto-Hochgewinne gab es im zweiten Rang.

Jackpots bei LOTTO 6aus49 und Spiel 77

Zwei besonders attraktive Jackpots warten am kommenden Mittwoch, 27. September, auf die Spielteilnehmer: Bei LOTTO 6aus49 ist der Topf mit 45 Millionen Euro maximal gefüllt. Mehr geht nicht. Und bei der Zusatzlotterie Spiel 77 wartet mit rund drei Millionen Euro eine weitere Millionen-Chance.

In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! www.check-dein-spiel.de oder 0800 1372700. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.