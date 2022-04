Eurojackpot steigt auf satte 42 Millionen Euro

Schon am Dienstag, 26. April, wartet in der Lotterie Eurojackpot die nächste Chance auf hohe Gewinne. Wird es einem oder mehreren Tippern gelingen, zu den ersten Millionären bei der neu eingeführten Dienstagsziehung zu gehören?

Essen. Neun Hochgewinne – so lautet die Bilanz der Eurojackpot-Ziehung vom vergangenen Freitag. Dienstag, 26. April, wird der nächste Millionär gesucht.

Eine stattliche Millionensumme wartet vielleicht schon am Dienstag, 26. April: Im obersten Rang befinden sich rund 42 Millionen Euro.

Viele Hochgewinne

Vier Glückspilze (Nordrhein-Westfalen, zweimal Finnland, Ungarn) landeten mit ihren Vorhersagen am Freitag im zweiten Gewinnrang. Die Glückszahlen 2-18-28-42-50 sowie die Eurozahlen 2 und 11 brachten ihnen jeweils einen Gewinn in Höhe von 603.179,40 Euro ein. Fünf weitere Tipper fanden die fünf gezogenen Glückszahlen ohne korrekte Eurozahl auf ihren Spielquittungen und landeten so in der dritten Gewinnklasse. Genau 195.296,70 Euro gehen damit nach Hessen, Nordrhein-Westfalen, Norwegen, Dänemark und Finnland.

Dienstagsziehung

Gesucht wird weiterhin der erste Jackpot-Knacker bei einer Dienstagsziehung. Am 26. April warten in der ersten Gewinnklasse rund 42 Millionen Euro. Tipps können in allen WestLotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.

