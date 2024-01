48 Millionen: Jackpot erreicht Mittwoch neue Rekordhöhe

Münster/Essen. Das gab es noch nie: Bei LOTTO 6aus49 warten am Mittwoch, 3. Januar, rund 48 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1. Damit ist der Jackpot auf ein neues Rekordniveau gewachsen.

Jackpot kann bis 50 Millionen Euro ansteigen

2023 wurde der Jackpot bei LOTTO 6aus49 insgesamt 14-mal geknackt. Der höchste Gewinn wurde im April ausgezahlt, als 45 Millionen Euro nach Hamburg gingen. Dass der Jackpot von LOTTO 6aus49 jetzt auch über die 45-Millionen-Euro-Marke steigen kann, macht eine Veränderung der Deckelung des Jackpots möglich. Seit dem 1. November vergangenen Jahres kann er die maximale Summe von 50 Millionen Euro erreichen.

Sechser mit Superzahl

Um den Jackpot im ersten Rang zu knacken, ist ein Sechser mit passender Superzahl notwendig. Solange ein Maximal-Jackpot nicht getroffen wird, bleiben die Beträge, die sich über 50 Millionen Euro hinaus in der Gewinnklasse 1 ansammeln, dort weiterhin stehen. Eine garantierte Ausschüttung bei 45 Millionen Euro gibt es nicht mehr. Sobald der Jackpot geknackt wurde, startet er neu inklusive der angesammelten Summe.

17. Ziehung

Zuletzt war der Lotto-Jackpot am 4. November geknackt worden. Damals gingen rund 9,9 Millionen Euro nach Rheinland-Pfalz. Der letzte NRW-Gewinn im ersten Rang bei LOTTO 6aus49 datiert vom 12. Juli: Über 16,9 Millionen Euro freute sich ein Tipper im Raum Recklinghausen. Jetzt folgt die 17. Ziehung der laufenden Jackpot-Periode.

Tippabgabe

Wer zum Jahresstart sein Glück versuchen will, kann seine Tipps in allen WestLotto-Annahmestellen, per App oder unter www.westlotto.de abgeben. Die Chance auf den Treffer in der ersten Gewinnklasse liegt bei 1 : 140 Millionen.

In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! www.check-dein-spiel.de oder 0800 1372700.

