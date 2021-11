Jetzt voten: FELIX-Champions-Awards 2021

Düsseldorf. Gesucht werden u. a. die NRW-Sportlerin und der NRW-Sportler des Jahres. Bis zum 30. November kann für die Favoriten abgestimmt werden.

Endlich wieder da: Mit den FELIX-Awards werden seit mehr als zehn Jahren Sportlerinnen und Sportler aus Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise hervorgetan haben. Pandemiebedingt musste das Event 2020 leider abgesagt werden. Umso größer ist nun die Freude, dass es in diesem Jahr wieder stattfinden kann.

Online-Voting

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, bis zum 30. November unter www.nrw-sportlerdesjahres.de für ihre jeweiligen Favoriten abzustimmen. Gesucht werden einmal mehr die beste Sportlerin und der beste Sportler, die beste Mannschaft, die herausragendsten Newcomer, die Besten im Para-Sport sowie der beste Fußballer des vergangenen Sportjahres. Alle stammen sie aus Nordrhein-Westfalen und konnten sich durch ihre außergewöhnlichen Leistungen qualifizieren. Einige der Nominierten zählen zu den mehr als 140 Athleten aus Nordrhein-Westfalen, die in diesem Sommer bei den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio zum Gesamtergebnis des Teams Deutschland beigetragen haben. Andere haben bei sportlichen Wettkämpfen jenseits von Olympia auf sich aufmerksam gemacht.

Mit der Verleihung des FELIX-Champions-Awards würdigen das Land Nordrhein-Westfalen, der Landessportbund NRW und die Sportstiftung NRW den Spitzensport und herausragende Persönlichkeiten.

Verleihung in Düsseldorf

Die Verleihung der FELIX-Champions-Awards findet am Freitag, 10. Dezember, in der Mitsubishi Electric Halle Düsseldorf statt. Dann werden die Auszeichnungen in festlichem Rahmen übergeben. Auch die oder der zuvor von einer Expertenjury benannte Trainerin oder Trainer des Jahres kann an diesem Abend den Award entgegennehmen. Die Gäste erwartet neben sportlichen Höhepunkten und kulinarischen Erlebnissen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit musikalischer Untermalung.

Felix-Award und WestLotto

Bestleistung in allen Disziplinen – wie gut, dass der NRW-Sport in WestLotto einen starken Partner hat. Die staatliche Lotterie unterstützt diesen seit über 60 Jahren.

Stimmen Sie ab unter www.nrw-sportlerdesjahres.de.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos)