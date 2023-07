Ohne Superzahl: Tipper aus NRW teilen sich Millionen-Gewinn

Mit den Tipps auf einem Vollsystem-Anteilsschein von WestLotto konnte zur LOTTO 6aus49-Ziehung am Samstag, 1. Juli, der zweite Gewinnrang getroffen werden.

Essen/Münster Mit einem Vollsystem-Anteilsschein bei WestLotto wurde am Samstag, 1. Juli, der zweite Gewinnrang bei LOTTO 6aus49 getroffen.

Insgesamt 24 Spielteilnehmer aus ganz Nordrhein-Westfalen erhalten anteilige Gewinne. Durch Gewinne in weiteren Klassen beläuft sich die Gesamtgewinnsumme auf rund 3,7 Millionen Euro.

Millionengewinn trotz fehlender Superzahl

Bei der Samstags-Ziehung von LOTTO 6aus49 am 1. Juli wurden die Gewinnzahlen 13, 18, 24, 27, 38 und 43 sowie die Superzahl 3 ermittelt. Mit den Tipps auf einem Vollsystem-Anteilsschein von WestLotto konnte der zweite Gewinnrang getroffen werden. Zu der Gewinnsumme von 3.675.322,30 Euro kommen noch weitere Gewinne aus weiteren Klassen hinzu. Somit ergibt sich eine Gesamtgewinnsumme von 3.748.860,60 Euro.

Zusätzliche Gewinne dank Systemspiel

Der Millionen-Treffer aus NRW war ein Systemschein „Spiel L“. Dies ist ein Vollsystem 010, aufgeteilt auf 30 Anteile. Die 30 System-Anteile verteilen sich auf insgesamt 24 Spielaufträge, da pro Tipper bis zu fünf Anteile zum Preis von jeweils 8,40 Euro erworben werden konnten. Jeweils zwei Spielteilnehmer haben drei und zwei Anteile. 20 weitere Tipper halten jeweils einen einzelnen Anteil.

Durch das Systemspiel erzielte der Spielauftrag neben dem Treffer im zweiten Rang mit sechs Richtigen zudem 24-mal fünf Richtige sowie 90-mal vier Richtige. Hinzu kommen noch 80-mal drei Richtige, was in Summe einen zusätzlichen Gewinn von 73.528,40 Euro bedeutet, der auch auf die 24 Spielteilnehmer aufgeteilt wird. Somit liegt jeder der 30 Anteile bei einer Gewinnsumme von 124.962,02 Euro. Die Teilnehmer mit den drei Anteilen konnten jeweils 374886,06 Euro einstreichen, die Glückspilze mit jeweils zwei Anteilen 249.924,04 Euro.

Die nächste Möglichkeit, das Glück bei LOTTO 6aus49 zu versuchen, gibt es bei der Ziehung am Mittwoch, 5. Juli. Da warten rund elf Millionen Euro im Jackpot (Chance 1 : 140 Mio.). Die Teilnahme ist in allen WestLotto-Annahmestellen und unter www.westlotto.de möglich. In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

