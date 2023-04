Rhein-Erft-Kreis: Ehepaar rubbelt sich 100.000 Euro reicher

Münster/Essen. Den Wocheneinkauf schließt ein Ehepaar immer mit Rubbellosen ab. Diesmal hat das kleine Ritual zu einem Gewinn von 100.000 Euro geführt.

Kleine Rituale und Gewohnheiten im Alltag sorgen bei vielen Menschen für Struktur – und manchmal sogar für das große Glück. So wie bei einem Ehepaar aus dem Rhein-Erft-Kreis: Den Wocheneinkauf verbinden sie immer mit einem Gang in die WestLotto-Annahmestelle, um dort Rubbellose zu besorgen und den Monatsschein für LOTTO 6aus49 abzugeben – oder auf Gewinne prüfen zu lassen. Dieses Alltagsritual brachte ihnen nun einen sechsstelligen Betrag ein.

Spitzengewinn

„Jeder von uns hat sich jeweils zwei Rubbellose ausgesucht – dabei ist mir Money deluxe ins Auge gefallen!“, verrät der Rentner. Die Lose haben seine Frau und er aber nicht direkt vor Ort aufgerubbelt. Denn zur Gewohnheit der beiden gehört auch, dass der Spielspaß zu Hause am Küchentisch geteilt wird – so auch diesmal. „Meine Frau reichte mir Money deluxe rüber und bat mich, es zu öffnen. Mit einem Geldstück rubbelte ich erst die Edelsteine auf der linken Seite auf. Ganz unten erschien ein Diamant.

Bei dem Symbol wussten wir, dass wir etwas gewonnen haben,“ erzählt der ehemalige Logistikfachmann. „Dann habe ich angefangen, den Geldbetrag direkt daneben freizurubbeln.“ Er begann von hinten und sah drei Nullen. „Da habe ich gestutzt. Als ich weitermachte, kamen zwei weitere Nullen. Meine Frau wurde still. Als die letzte Zahl – die Eins – die Gewinnsumme neben dem Diamanten vervollständigte, wollten wir unseren Augen kaum trauen. Wir hatten 100.000 Euro gewonnen!“ berichtet der immer noch begeisterte WestLotto-Kunde.

Die Rubbellos-Serie Money deluxe bietet den Spitzengewinn in Höhe von 100.000 Euro ganze zwei Mal. Die Chance, den zweiten sechsstelligen Betrag abzuräumen, gibt es also weiterhin! Außerdem bietet das Los auch weitere Gewinne zwischen fünf und 1.000 Euro. Foto: WestLotto

Ruhe bewahren

Trotz der Hochgefühle über die sechsstellige Summe, lässt sich das Paar nicht aus der Ruhe bringen: „Wir wollen uns erstmal Gedanken machen, was wir damit machen möchten.“ Der Rheinländer verrät dennoch, dass ein großer Teil als finanzieller Puffer zurückgelegt werden soll. Aber auch gemeinnützigen Organisationen wird etwas zugutekommen: „Es gibt Verbände, die uns sehr am Herzen liegen und an die wir nun eine größere Spende geben möchten.“ Den Gewinn nehmen die Eheleute außerdem zum Anlass, um eine andere Gewohnheit wieder aufleben zu lassen: „Früher sind wir zweimal im Monat essen gegangen. Während der Pandemie war das leider nicht möglich. Jetzt können wir uns vorstellen, unser Lieblingsrestaurant wieder öfter zu besuchen,“ freut sich der Rentner.

Einfaches Spielprinzip

Das Rubbellos Money deluxe funktioniert ganz einfach: Wer einen Diamanten unter der Rubbelfläche findet, erhält den danebenstehenden Geldbetrag. Beim Geldbündel-Symbol verdoppelt sich dieser sogar. Auch Mehrfachgewinne sind möglich.

