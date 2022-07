Rund 65 Millionen Euro beim Eurojackpot am Freitag 1. Juli

Essen. In Nordrhein-Westfalen haben die Sommerferien begonnen. Mit dem Mehrwochentippschein kommen die persönlichen Glückszahlen auch mit in den Urlaub.

In NRW haben die Sommerferien begonnen, und bei vielen steigt die Urlaubsstimmung. Passend dazu steigt auch der Eurojackpot für die Ziehung am Freitag, 1. Juli, auf rund 65 Millionen Euro. Das Beste daran: Die persönlichen Glückszahlen können auch mit in den Urlaub – per Mehrwochenschein.

Chancen im Urlaub sichern

Während viele von uns die Ferien genießen und auf Reisen gehen, gibt es bei der Lotterie Eurojackpot keine Auszeit: Immer dienstags und freitags, Ziehung für Ziehung, Woche für Woche rollen die Kugeln weiter. Wer sichergehen möchte, dass seine Chancen auf Traumgewinne auch während des Urlaubs gewahrt bleiben, für den hat WestLotto das passende Angebot: Die Mehrwochenscheine. Bei Eurojackpot gibt es die Möglichkeit, die Tipps bei der Abgabe des Spielscheins gleich für einen längeren Zeitraum zu spielen. Bis zu fünf Wochen hintereinander können Spielaufträge bei den Ziehungen dabei sein.

Auch andere Lotterien

Wer seine Glückszahlen für mehrere Wochen ins Rennen schicken möchte, muss auf dem Spielschein die entsprechende Wochenzahl ankreuzen. Diese Möglichkeit gibt es nur bei Eurojackpot. Auch bei den Lotterien LOTTO 6aus49, GlücksSpirale, KENO und bei der TOTO 6aus45 Auswahlwette können Mehrwochentipps abgegeben werden.

Teilnahme

Seit neun Ziehungen ist der Eurojackpot nicht geknackt worden und steht für die nächste Ziehung am Freitag, 1. Juli, bei rund 65 Millionen Euro. Tipps können in jeder WestLotto-Annahmestelle und unter www.westlotto.de Bitte auf folgende Tracking-URL weiterleiten: https://www.westlotto.de/?wt_mc=koop.pu.fm.basiskampagne.all.&sid=5 abgegeben werden.

Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter

BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 140 Mio.