Schon wieder macht Spiel 77 einen Tipper zum Millionär

Essen. Gewinner aus Oberhausen landet fünften Treffer bei der Zusatzlotterie in diesem Jahr und gewinnt rund 1,2 Millionen Euro.

Ein Spielteilnehmer aus dem Raum Oberhausen hat am Samstag, 17. Juli, bei Spiel 77 rund 1,2 Millionen Euro abgeräumt. Erst letztes Wochenende war ein WestLotto-Tipper aus dem Kreis Borken durch die Zusatzlotterie Millionär geworden. Damit gibt es in diesem Jahr bereits fünf Treffer im obersten Gewinnrang bei Spiel 77.

14. NRW-Millionär des Jahres

Seinen Glückstipp hatte der Neu-Millionär in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben. Bei seinem Spielauftrag LOTTO 6aus49 für 18,65 Euro hatte er auch die Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 angekreuzt. Als einziger Tipper bundesweit traf der Glückspilz den obersten Gewinnrang der Zusatzlotterie Spiel 77. Als 14. WestLotto-Millionär des laufenden Jahres erhält der Gewinner die Summe von 1.177.777 Euro.

Viele Spiel 77-Treffer in NRW

Erst am Wochenende zuvor, nämlich am 10. Juli, hatte es bei Spiel 77 einen Millionär gegeben – und zwar im Kreis Borken. Die NRW-Tipper haben in diesem Jahr bei der Zusatzlotterie besonderes Glück. Die aktuelle Gewinnerbilanz weist bereits fünf Treffer in der obersten Gewinnklasse aus.

So funktioniert Spiel 77

Spiel 77 ist eine Endziffernlotterie. Um zu gewinnen, müssen die Ziffern der Spielscheinnummer mit den Ziffern der gezogenen Nummer übereinstimmen – und zwar in der gleichen Reihenfolge von rechts nach links. Mit bereits einer richtigen Endziffer erzielt man einen Gewinn. An Spiel 77 kann über die Spielscheine LOTTO 6aus49, der Lotterie Eurojackpot, der TOTO 6aus45 Auswahlwette, der TOTO 13er Ergebniswette und der GlücksSpirale teilgenommen werden. Allerdings nicht automatisch: Das Kästchen „Ja“ muss auf dem Spielschein bei Spiel 77 angekreuzt werden.

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter:

Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)