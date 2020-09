Spieländerung bei LOTTO 6aus49 - Für Spieler ist mehr drin

Essen. Ab 23. September ändert sich einiges – die Chance auf einen Millionengewinn wird größer.

Die Lottospieler haben entschieden – LOTTO 6aus49 wird noch besser! Regelmäßig werden Kunden danach befragt, was sie sich wünschen, damit die Traditionslotterie modern und zeitgemäß bleibt. Und WestLotto hört zu, checkt die Optionen, sorgt für die attraktivsten Veränderungen. Wichtigstes Ergebnis der jüngsten Meinungsumfrage: Die Chance auf einen Millionentreffer wird sich deutlich vergrößern. Und zwar ab Mittwoch, dem 23. September. Dann ist die Aussicht besser als je zuvor, bereits mit Sechs Richtigen ohne Superzahl einen Millionengewinn zu erzielen. Und auch in der untersten Gewinnklasse ist mehr drin: Für Zwei Richtige plus Superzahl steigt der feste Gewinnbetrag von fünf auf sechs Euro.

Weitere Änderungen:

Bei LOTTO 6aus49 kommt es künftig schneller zu zweistelligen und höheren Jackpots.

Die Jackpothöhe steigt dynamischer.

Der Jackpot kann jetzt auf bis zu 45 Millionen Euro wachsen.

Sobald diese Summe erreicht ist, wird der Jackpot garantiert ausgeschüttet und nicht mehr in der 13. Ziehung. Das sahen die Teilnahmebedingungen bislang vor, wenn bis dahin niemand Sechs Richtige plus Superzahl erzielt hatte.

Das Gesamtvolumen aller ausgeschütteten Gewinne wird insgesamt um 20 Prozent steigen.

Um dies zu ermöglichen, wird der Einsatz je Tippfeld von 1 auf 1,20 Euro angehoben.*

Weitere Infos finden Sie unter www.westlotto.de

Keine Spielteilnahme unter 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen!

Hilfe und Beratung unter: Landeskoordinierungsstelle Glücksspielsucht NRW - Telefon: 0 800-0 77 66 11 (kostenlos)

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA); Telefon: 0 800-1 37 27 00 (kostenlos) / Die Chance auf den Jackpot beträgt 1:140 Millionen; *zzgl. Bearbeitungsgebühr: unter anderem von derzeit 0,35 auf 0,50 Euro pro Ziehung. Die Teilnahme an zwei Ziehungen kostet dann beispielsweise 0,75 Euro statt 0,50 Euro.