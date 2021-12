Spiel 77: „Ja“-Kreuzchen nicht vergessen und gewinnen

Essen. Achtmal ist in den vergangenen fünf Wochen der Jackpot von Spiel 77 geknackt worden. 21-mal wurde zudem die Gewinnklasse 2 getroffen.

Achtmal: So oft ist in den vergangenen fünf Wochen der Jackpot von Spiel 77 geknackt worden. Dafür gab es jeweils Beträge zwischen 477.777 und 1.077.777 Euro. 21-mal wurde zudem die Gewinnklasse 2 getroffen, die 77.777 Euro wert ist. Spiel 77 kann sich also lohnen. Daher sollte das „Ja“-Kreuzchen nicht vergessen werden. Denn sonst ist man bei Spiel 77 nicht dabei.

Endziffernlotterie

Spiel 77 ist eine Endziffernlotterie. Um zu gewinnen, müssen die Ziffern der Spielscheinnummer mit den Ziffern der gezogenen Nummer übereinstimmen – und zwar von rechts nach links. Bereits mit der richtigen Endziffer wird ein Gewinn erzielt. Die Teilnahme an Spiel 77 ist für 2,50 Euro je Ziehung über die Spielscheine von LOTTO 6aus49, Eurojackpot, der TOTO 6aus45 Auswahlwette, der TOTO 13er Ergebniswette und der GlücksSpirale möglich.

