Spiel 77: rund drei Millionen Euro im Jackpot

Essen. Nur wer bei der Zusatzlotterie Spiel 77 das Ja markiert, hat Chancen auf zusätzliche Gewinne. Manchmal in Millionenhöhe – so auch bei der kommenden Ziehung am Samstag, 2. September.

Die Zusatzlotterie Spiel 77 zeichnet sie sich dadurch aus, dass sich in der höchsten Gewinnklasse ein Jackpot bilden kann (Gewinnchance 1 : 10 Mio.). Die Summe wird zur nächsten Ziehung übertragen, sofern kein Spielteilnehmer die richtige siebenstellige Ziffer vorweisen kann. Da kommen schnell hohe Beträge zusammen. Insgesamt gibt es sieben Gewinnränge, die in wöchentlich zwei Ziehungen – mittwochs und samstags – ausgespielt werden. Bei der Ausspielung am kommenden Samstag, 2. September, warten rund drei Millionen Euro im Jackpot.

Endziffernlotterie

Spiel 77 ist eine Endziffernlotterie. Um zu gewinnen, müssen die Ziffern der Spielscheinnummer mit den Ziffern der gezogenen Nummer übereinstimmen – in der gleichen Reihenfolge von rechts nach links. Mit bereits einer richtigen Endziffer wird ein Gewinn erzielt. Die Teilnahme an Spiel 77 ist über die Spielscheine von LOTTO 6aus49, Eurojackpot, der TOTO 6aus45 Auswahlwette, der TOTO 13er Ergebniswette und der GlücksSpirale (ausgenommen Jahreslos) möglich. Allerdings nicht automatisch – das Ja muss schon selbst angekreuzt werden.

Teilnahme

Für die nächste Ziehung am Samstag, 2. September, warten rund drei Millionen Euro im Jackpot bei der Zusatzlotterie Spiel 77 (Chance 1 : 10 Mio.). Wer sein Glück versuchen möchte, kann das in jeder WestLotto-Annahmestelle, in der -App sowie online unter www.westlotto.de tun.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de.