TOTO 6 aus 45 Auswahlwette: rund 700.000 Euro im Jackpot

Beim Fußball kommt es auf die Siege an. Die Mannschaft, die die meisten einfährt, steht am Ende ganz oben. Bei der TOTO 6aus45 Auswahlwette ist das anders: Es wird zwar auf Fußballspiele getippt – doch entscheidend sind die Unentschieden. Am besten mit so vielen Toren wie möglich auf beiden Seiten.

Unentschieden – und doch gewonnen, heißt es also. Denn es geht darum, aus 45 Fußball-Begegnungen die sechs höchsten unentschiedenen Spielausgänge vorherzusagen. Inzwischen ist der Jackpot der TOTO 6aus45 Auswahlwette auf rund 700.000 Euro angewachsen.

Foto: Getty Images / WestLotto

So funktioniert die Spielteilnahme

Die aktuellen 45 Paarungen sind auf www.westlotto.de sowie auf Seite 14 der Kundenzeitschrift GLÜCK zu finden

Jede Zahl zwischen 1 und 45 ist einer Begegnung zugeordnet

Es müssen sechs Partien pro Spielfeld ausgewählt werden, die tendenziell mit dem torreichsten Unentschieden ausgehen könnten

Es gilt immer das Ergebnis nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten – ohne Verlängerung oder Elfmeterschießen

Für die Spielteilnahme bei der TOTO 6aus45 Auswahlwette in einer Annahmestelle ist die kostenlose WestLotto-Karte notwendig, die online oder vor Ort bestellt werden kann. Direkt im Anschluss ist die Tipp-Abgabe mit einer vorläufigen Karte möglich.

In diesem Video wird die Teilnahme an der TOTO 6 aus 45 Auswahlwette ausführlich erklärt:

WestLotto Guide: TOTO Auswahlwette spielen

Fachkenntnisse nicht notwendig

Tipp: Auch ohne Fußball-Fachkenntnisse kann der Jackpot geknackt werden. Wichtig ist nur, mit den eigenen Zahlen dabei zu sein. Wer weiß – vielleicht stellen sich diese dann tatsächlich als die kommenden Gewinnzahlen heraus. Oft ist es so, dass ausgerechnet die Nicht-Experten mit ihren Vorhersagen aus dem Bauchgefühl heraus genau richtig liegen.

Teilnahme

Wer sich die Chance auf den Jackpot in Höhe von rund 700.000 Euro (Chance 1 : 8,1 Mio.) nicht entgehen lassen möchte, kann seinen Tipp bis kommenden Samstag, 22. April, 13 Uhr, in jeder WestLotto-Annahmestelle, in der App und online unter www.westlotto.de

