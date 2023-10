TOTO-Jackpot erhöht: Samstag sind satte 300.000 Euro drin

Sonderauslosung am Samstag, 28. Oktober, bei der TOTO 13er Ergebniswette: Zu der Spielrunde wird der Jackpot, der bei rund 100.000 Euro steht, per bundesweiter Sonderauslosung um 200.000 Euro erhöht. Es geht dann um rund 300.000 Euro im ersten Rang.

Herausforderung

Herausforderung – dieser Begriff ist für die TOTO 13er Ergebniswette sicherlich zutreffend. Allerdings ist die Aufgabe, aus 13 festgelegten Fußballspielen den richtigen Spielausgang zu tippen, keine Raketenwissenschaft. In jedem Fall sollte diese Challenge am kommenden Samstag, 28. Oktober, angenommen werden. Dann wird der Jackpot, der bei rund 100.000 Euro steht, per bundesweiter Sonderauslosung um 200.000 Euro erhöht – es geht dann also um rund 300.000 Euro.

Fachwissen oder Bauchgefühl

Ein Fußball-Fachmann muss man nicht sein, um einen Volltreffer zu landen. Oft genug liegt man eher mit Bauchgefühl richtig als mit Sachverstand. Denn im Fußball kann alles passieren. Nur wer am 28. Oktober mit seinen Tipps dabei ist, hat die Chance, den Jackpot zu knacken (Chance 1 : 1,6 Mio.). Sofern mehrere Tipper richtig liegen, wird entsprechend geteilt. Sollte die Gewinnklasse 1 jedoch unbesetzt bleiben, werden die 200.000 Euro mit dem stehengebliebenen Jackpot in die folgende Wettrunde übertragen. Dies setzt sich so lange fort, bis der Jackpot geknackt wird.

Reguläre Spielzeit

Bei der TOTO 13er Ergebniswette gilt immer der Ausgang nach der regulären Spielzeit. Keine Verlängerung, kein Elfmeterschießen, um einen Sieger zu ermitteln. Reine 90 Minuten Fußball. Auf das genaue Ergebnis kommt es nicht an. Es gibt drei Voraussagemöglichkeiten:

1 (Heimsieg)

0 (Unentschieden)

2 (Sieg der Gastmannschaft)

Wichtig: Um bei der TOTO 13er Ergebniswette mitzutippen, ist die WestLotto-Karte, die Kundenkarte von WestLotto, notwendig.

Spielerklärung

Toto

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos). www.check-dein-spiel.de. Jackpot-Chance 1 : 1,6 Mio