Verschenken Sie Jahres- und Halbjahreslose der GlücksSpirale

How to: GlücksSpirale spielen

Essen/Münster. Der Valentinstag steht vor der Tür. Keine Lust, Rosen oder Schokolade zu verschenken. Wir empfehlen, ein Los für die GlücksSpirale.

Valentinstag: Tag der Paare, Pärchen sowie frisch und schon lange Verliebten. Da wird sofort an Blumen, Herzchen-Ballons und ... was noch gedacht? Das passende Valentinstag-Geschenk für seinen Lieblingsmenschen zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht. Wie wäre es also mit einem Jahres- oder Halbjahreslos der GlücksSpirale?

Glück für lange Zeit

Um ehrlich zu sein: Manchmal fällt es schwer, für seine oder seinen Liebsten die perfekte Überraschung zu finden, wenn es mal nicht nur Blumen, rote Ballons und ähnliches sein sollen. In diesem Jahr allerdings nicht. Denn 2023 wird Glück verschenkt, für lange Zeit: mit den Jahres- und Halbjahreslosen der GlücksSpirale. Die bieten 52 oder 26 Wochen lang die Chance auf eine Rente ab sofort von bis zu 10.000 Euro, Monat für Monat, 20 Jahre lang. Damit kann die romantische Zeit zu zweit in Paris, in den Bergen oder an der See dann länger dauern als ursprünglich vorgesehen – oder eben häufiger mit unterschiedlichen Zielen wiederholt werden.

Den romantischen Urlaub zu zweit einfach spontan verlängern? Das könnte das Jahres- oder Halbjahreslos der GlücksSpirale möglich machen. Es bietet 52 oder 26 Wochen die Chance auf die Rente ab sofort von bis zu 10.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. Foto: WestLotto

Rente ab sofort

Bei der GlücksSpirale gibt es volle oder anteilige Lose für fünf Euro (komplettes Los), 2,50 Euro (halbes Los) oder einen Euro (Fünftel-Los) pro Ziehung. Mit etwas Glück gibt es beispielsweise mit einem Fünftel-Los eine Rente ab sofort in Höhe von 2.000 Euro, mit einem halben Los warten 5.000 Euro und einem ganzen Los 10.000 Euro (Chance 1 : 10 Mio.) – und das jeden Monat, 20 Jahre lang. Die Möglichkeit, ein Fünftel- oder ein halbes Los zu spielen, gibt es nur bei den Jahres- und Halbjahreslosen. Die Ziehungen finden immer samstags statt.

Sieger-Chance

Die Sieger-Chance ist die Zusatzlotterie der GlücksSpirale. Mit einem Einsatz von drei Euro pro Ziehung bietet sie ebenfalls eine Rente ab sofort: monatlich 5.000 Euro, zehn Jahre lang (Chance 1 : 1 Mio.) – und einen Spitzengewinn von einer Million Euro (Chance 1 : 3,4 Mio.).

Last Minute Geschenk

Wer also noch kurzfristig ein Geschenk zum Valentinstag am 14. Februar benötigt: Die Jahres- und Halbjahreslose der GlücksSpirale sind in allen WestLotto-Annahmestellen erhältlich. Wer wiederum einfach nur sein Glück versuchen möchte, kann dies auch online unter www.westlotto.de tun.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.

Glücksspiel kann süchtig machen! Hilfe und Beratung unter BZgA: 0800 1372700 (kostenlos).

www.check-dein-spiel.de.