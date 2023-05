Zum Muttertag die Chance aufs große Glück verschenken

Ein Los der GlücksSpirale könnte die passende Ergänzung zum Blumenstrauß am Muttertag, 14. Mai, sein – Mama freut sich bestimmt darüber, mit Chancen aufs große Glück bedacht zu werden.

Essen. Am 14. Mai ist wieder Muttertag. Und da Mama sowieso die Beste ist, hat sie neben einem schönen Blumenstrauß eine weitere Aufmerksamkeit verdient: ein Jahres- oder Halbjahreslos der GlücksSpirale! Dann hätte sie gleich 52- oder 26-mal die Chance, bis zu 10.000 Euro monatlich zu gewinnen – 20 Jahre lang.

Danke sagen

Danke zu sagen ist gar nicht so schwer. Aber oft genug werden die anerkennenden Worte schlichtweg vergessen. Und besonders Mama hat es verdient, für ihre Leistungen öfter gewürdigt zu werden. Am kommenden Sonntag, 14. Mai, gibt es eine gute Gelegenheit, das Versäumte nachzuholen – denn da ist Muttertag. Neben Blumen und Pralinen freut sie sich ganz bestimmt darüber, mit Chancen auf viel Glück bedacht zu werden – eine passende Ergänzung zum klassischen Präsent. Dafür bieten sich die Jahres- oder Halbjahreslose der GlücksSpirale an.

GlücksSpirale-Jahreslos

Jahreslose der GlücksSpirale gibt es voll und anteilig: Ein volles Los ist für fünf Euro pro Ziehung zu bekommen, ein halbes Los für 2,50 Euro und ein Fünftel-Los für einen Euro. Das Los nimmt ein ganzes (52 Wochen) oder ein halbes Jahr (26 Wochen) automatisch an allen GlücksSpirale-Ziehungen teil. Mit einem Fünftel-Los wird mit etwas Glück ein Gewinn in Höhe von 2.000 Euro monatlich ausgezahlt – 20 Jahre lang. Bei einem halben Los warten 5.000 Euro, bei einem ganzen Los 10.000 Euro (Chance 1:10 Mio.). Die Möglichkeit, ein halbes Los oder ein Fünftel-Los zu spielen, gibt es nur beim Jahres- und Halbjahreslos.

Die Sieger-Chance

Für das Sahnehäubchen obendrauf kann noch die Teilnahme bei der Zusatzlotterie Sieger-Chance angekreuzt werden (drei Euro Einsatz je Ziehung). Sie bietet zehn Jahre lang monatlich 5.000 Euro (Chance 1 : 1 Mio.). Der Hauptgewinn beträgt sogar eine Million Euro (Chance 1 : 3,4 Mio.).

Teilnahme

Vielleicht wird das Dankeschön zum Mutertag dann noch richtig lange nachklingen. Lose der GlücksSpirale inklusive Sieger-Chance sind in allen WestLotto-Annahmestellen erhältlich. Wer zusätzlich selbst sein Glück versuchen möchte, kann das auch online in der WestLotto-App sowie unter www.westlotto.de tun.

In Deutschland lizenzierter Anbieter (www.gluecksspiel-whitelist.de). Teilnahme ab 18 Jahren.