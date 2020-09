Spielt Schalke vor Fans? – Heute fällt die Entscheidung

Bleiben am Samstag die Ränge in der Gelsenkirchener Arena leer, wenn Schalke gegen Werder Bremen spielt? Bald fällt die Entscheidung.

Gelsenkirchen. Spielt Schalke am Samstag vor Fans – oder ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Gelsenkirchen zu hoch? Heute fällt die Entscheidung.

Seit Tagen bangen Fans und Verein: Dürfen zur Bundesliga-Begegnung Schalke 04 gegen Werder Bremen am Samstagabend Fans in die Arena oder nicht? Es steht und fällt mit dem Inzidenz-Wert. Am Donnerstag soll die Entscheidung fallen.

Am Donnerstagmorgen lag die Sieben-Tages-Inzidenz (Zahl der Corona-Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner) in Gelsenkirchen noch bei 37,6. Fans im Stadion seien aber erst ab einem Inzidenzwert von maximal 35 erlaubt – zumal der Verein eine Genehmigung bei der Stadt beantrage, heißt es aus dem Rathaus.

Rund 12.000 Plätze dürfen in der Arena vergeben werden

Dann könnten bis zu 20 Prozent der Plätze in der Arena vergeben werden, also rund 12.000. Bedingung ist ein entsprechendes Hygienekonzept und die Genehmigung des Gesundheitsamtes. Schalke hat die Entwicklung des Infektionsgeschehens seit Tagen bangend im Blick. Eine Kartenzuteilung gab es daher bislang nicht. „Der FC Schalke 04 bittet alle Fans um ein wenig Geduld“, hieß es.

Wir berichten weiter, sobald die Entscheidung gefallen ist!