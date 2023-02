1. FC Nürnberg: Hecking übernimmt nach Weinzierl-Entlassung

Nürnberg. Der 1. FC Nürnberg hat auf die 0:5-Niederlage beim 1. FC Heidenheim reagiert und Markus Weinzierl entlassen. Bis Sommer übernimmt Dieter Hecking.

Sportvorstand Dieter Hecking (58) kehrt nach der Trennung von Markus Weinzierl auf die Trainerbank zurück und wird den abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg bis zum Saisonende als Chef betreuen. Wie Hecking am Montag auf einer Pressekonferenz verkündete, wird U23-Trainer Cristian Fiel (42) sein Assistent. Dies sei die „neue Konstellation bis zum Saisonende“.

Aufsichtsratschef Thomas Grethlein sprach in der aktuellen Situation von der „besten Lösung“ für den Verein, nannte den zusätzlichen Job für Hecking aber auch ein „Wagnis“. Er werde aber „definitiv nur bis Saisonende“ den FCN als Trainer betreuen.

Die Nürnberger haben als Tabellen-13. nur zwei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Der fränkische Traditionsverein hatte sich am Montag nach nur wenigen Monaten von Trainer Weinzierl getrennt. Hecking hatte zuletzt bis zum Sommer 2020 den Hamburger SV als Coach betreut. Danach wurde er Sportvorstand in Nürnberg und hatte seine Trainerlaufbahn eigentlich für beendet erklärt.

Ex-Schalker Weinzierl hatte erst im Oktober das Amt übernommen

Weinzierl (48) hatte erst im vergangenen Oktober die Nachfolge des beurlaubten Robert Klauß übernommen. Er konnte die Mannschaft zunächst zwar defensiv stabilisieren, einen Aufschwung konnte er aber auch nicht einleiten. Weinzierl hatte zuvor den FC Augsburg, VfB Stuttgart und FC Schalke 04 betreut.

In der derzeitigen Form muss sich der 1. FC Nürnberg riesige Sorgen um den Klassenerhalt machen. Das Krisenteam liegt mit 22 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz, der Vorsprung auf Relegationsrang 16 liegt jedoch bei nur zwei Zählern. Am kommenden Samstag empfängt der FCN im Krisenduell den Tabellenletzten aus Sandhausen.

„Wir müssen uns schnell in der Woche zusammenraufen, um das gegen Sandhausen wieder gerade zu biegen. Wir sind diejenigen, die noch enger zusammenrücken müssen, um bessere Ergebnisse zu erzielen“, hatte Sportvorstand Hecking nach dem Desaster in Heidenheim gefordert. „Dass die Fans nicht zufrieden sind, brauchen wir nicht zu diskutieren, da stimme ich ihnen zu. Wir sind in der Bringschuld.“ (dpa)

