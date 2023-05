2002/03: Bayer Leverkusen, ein Vize-Meister im Kampf um den Klassenerhalt

Essen. Die kuriostesten Abstiege der Bundesliga-Geschichte, Folge 3: Als dem ewigen Zweiten der Gang von der Königsklasse in die zweite Liga drohte.

Es ist die negative Überraschung der Saison: Bayer 04 Leverkusen, der Vize-Meister von 2001/02, verbringt die gesamte Spielzeit in der unteren Tabellenhälfte und kann nicht ansatzweise an die Leistung aus dem Vorjahr anknüpfen, als man bis zum Schluss noch beste Chancen auf das Triple hatte. Am 21. Spieltag fällt die Werkself erstmals auf einen Abstiegsplatz und kann sich in den darauffolgenden zehn Spieltagen nicht aus der Gefahrenzone verabschieden.

Nach dem 31. Spieltag steht der erste Absteiger fest: Energie Cottbus kann im dritten Bundesligajahr nicht mehr mithalten, verbringt 21 Spieltage auf dem letzten Tabellenplatz und kann drei Spieltage vor Schluss nicht mehr den Sprung über den Strich schaffen. Selbiges gilt eine Woche später auch für den 1. FC Nürnberg, der aufgrund einer Ausbeute von mickrigen neun Zählern in der Rückrunde jegliche Chance auf den Klassenverbleib verspielte. Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison bleibt noch die Frage nach dem dritten Absteiger ungeklärt...

Die Abstiegsränge nach dem 32. Spieltag 2002/03.

Platz Mannschaft Tore P 13. Borussia Mönchengladbach 37:42 (-5) 38 14. Hansa Rostock 32:39 (-7) 38 15. Arminia Bielefeld (N) 35:42 (-7) 36 16. Bayer 04 Leverkusen 43:56 (-13) 34 17. 1. FC Nürnberg 32:57 (-25) 30 18. Energie Cottbus 31:62 (-31) 26

Am 33. Spieltag zieht Leverkusen unter der Leitung des erst kurz zuvor bei Nürnberg entlassenen Klaus Augenthaler durch ein 3:0 gegen den TSV 1860 München an Arminia Bielefeld vorbei, die wiederum ihre Partie bei Hansa Rostock verlieren (0:3). Dadurch klettern die Hanseaten mit 41 Punkten auf Rang 12. Den Gladbachern reicht ein 2:2 bei Aufsteiger Hannover 96, um aufgrund der um fünf Treffer besseren Tordifferenz gesichert zu sein.

Das Fernduell zwischen den Leverkusenern und Bielefeld am letzten Spieltag, entscheidet die Werkself durch einen 1:0-Sieg in Nürnberg für sich. Die Arminia, die auch im sechsten Spiel in Serie sieglos bleibt und zuhause Hannover im Duell der Aufsteiger mit 0:1 unterliegt, kehrt nach nur einem Jahr der Erstklassigkeit in die 2. Bundesliga zurück - und das mit der höchsten Punktzahl, die ein Absteiger im 21. Jahrhundert je erreichte.

Die Abstiegsränge am Ende der Saison 2002/03.

Platz Mannschaft Tore P 13. Hansa Rostock 35:41 (-6) 41 14. 1. FC Kaiserslautern 40:42 (-2) 40 15. Bayer 04 Leverkusen 47:56 (-9) 40 16. Arminia Bielefeld (N) 35:46 (-11) 36 17. 1. FC Nürnberg 33:60 (-27) 30 18. Energie Cottbus 34:64 (-30) 30

