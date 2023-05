2010/11: Gladbach rettet sich mit beeindruckender Aufholjagd

Essen. Die kuriostesten Abstiege der Bundesliga-Geschichte, Folge 6: Als sich Borussia Möchengladbach durch einen starken Saisonendspurt retten konnte.

Seit dem 13. Spieltag lag Borussia Mönchengladbach in der Saison 2010/11 schon auf dem letzten Platz und galt nach dem 30. Spieltag als quasi sicher abgestiegen. Zwar waren St. Pauli und der VfL Wolfsburg auf den Plätzen davor mit nur drei Zählern Vorsprung noch in Schlagdistanz, die anstehenden Aufgaben jedoch alles andere als einfach.

Hoffnung darf den Gladbachern neben der zwei Saisons zuvor wiedereingeführten Relegation vor allem die Form von St. Pauli machen: Waren die Kiezkicker ungeschlagen mit elf Punkten aus fünf Partien in die Rückrunde gestartet, holten sie in den folgenden acht Spielen lediglich einen Punkt - und das im direkten Duell mit Wolfsburg, die zwei Saisons zuvor noch Meister gewesen waren.

Die Abstiegsränge nach dem 30. Spieltag 2010/11.

Platz Mannschaft Tore P 13. 1. FC Kaiserslautern (N) 40:48 (-8) 34 14. VfB Stuttgart 52:55 (-3) 33 15. Eintracht Frankfurt 29:40 (-11) 33 16. VfL Wolfsburg 34:44 (-10) 29 17. FC St. Pauli (N) 32:53 (-21) 29 18. Borussia Mönchengladbach 43:64 (-21) 26

Am 31. Spieltag schafft Gladbach das Unerwartete und setzt sich mit 1:0 gegen den designierten Deutschen Meister aus Dortmund durch. Es folgen zwei weitere Erfolge in Hannover und gegen Freiburg. Dadurch schiebt sich die Borussia in der Tabelle an St. Pauli vorbei, die ihre Niederlagenserie fortsetzen und auf den letzten Platz zurückfallen. Auch Wolfsburg ist erfolgreich und kann mit sechs Punkten aus drei Spielen Platz 15 erobern, den die Frankfurter durch zwei Niederlagen verloren hatten.

Marco Reus jubelt nach dem Last-Minute-Klassenerhalt mit Borussia Mönchengladbach. Foto: dpa

Im Saisonfinale kommt es dann zum Dreikampf zwischen Wolfsburg, Gladbach und Frankfurt. Durch ein 3:1 in Hoffenheim macht der VfL den Klassenerhalt perfekt, der Borussia reicht für Platz 16 ein Punkt beim HSV, weil die Eintracht beim BVB chancenlos ist. Kaiserslautern beendet die Saison durch eine beeindruckende Serie von vier Siegen in vier Spielen sogar noch auf Rang sieben. In der Relegation setzt sich die Borussia gegen den VfL Bochum durch und bleibt erstklassig.

Die Abstiegsränge am Ende der Saison 2010/11.

Platz Mannschaft Tore P 15. VfL Wolfsburg 43:48 (-5) 38 16. Borussia Mönchengladbach 48:65 (-17) 36 17. Eintracht Frankfurt 31:49 (-18) 34 18. FC St. Pauli (N) 35:68 (-33) 29

