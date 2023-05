2012/13: Fortuna Düsseldorf - Stark angefangen, stark nachgelassen

Essen. Die kuriostesten Abstiege der Bundesliga-Geschichte, Folge 7: Als das erste Mal Abstiegsplatz in der Saison den Bundesliga-Abschied bedeutete.

Der erste Absteiger stand bereits seit dem 15. Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz: Die SpVgg Greuther Fürth kann in ihrer ersten Bundesligasaison 2012/13 nicht mithalten und steigt am 30. Spieltag - trotz eines 1:0-Erfolgs in Nürnberg - vorzeitig ab.

Seit dem 23. Spieltag belegt die TSG Hoffenheim Rang 17, in greifbarer Nähe der Kraichgauer befinden sich neben dem FC Augsburg und Werder Bremen auch Neuaufsteiger Düsseldorf. Und das, obwohl die Fortuna, die nach 15 jähriger Abstinenz in die Bundesliga zurückgekehrt war, in den ersten fünf Saisonspielen ungeschlagen blieb und bemerkenswerter Weise am sechsten Spieltag das erste Gegentor kassierte.

Die Abstiegsränge nach dem 30. Spieltag 2012/13.

Platz Mannschaft Tore P 14. Werder Bremen 45:59 (-14) 32 15. Fortuna Düsseldorf (N) 36:47 (-11) 30 16. FC Augsburg 27:45 (-18) 27 17. TSG Hoffenheim 35:59 (-24) 24 18. SpVgg Greuther Fürth (N) 20:52 (-32) 18

Bis zum vorletzten Spieltag kämpfen alle vier Klubs noch um den Bundesligaverbleib. Am 33. Spieltag schafft Werder Bremen durch ein Unentschieden gegen den Tabellenfünften aus Frankfurt den Klassenerhalt, trennt sich danach aber dennoch von Trainer Thomas Schaaf, der vierzehn Jahre im Amt gewesen war. Der FC Augsburg springt an Spieltag 34 nach einem 3:1 gegen die bereits abgestiegenen Fürther aus der Gefahrenzone auf Rang 15.

Während sich die TSG dank zweier Elfmetertore in Dortmund durchsetzen kann, unterliegen die Düsseldorfer mit 0:3 in Hannover und bleiben im zwölften Spiel in Serie sieglos. Dadurch rutscht die Fortuna am letzten Spieltag zum ersten und einzigen Mal in der Saison auf den direkten Abstiegsplatz, weshalb der Weg in die Zweite Liga führt. Hoffenheim muss den Düsseldorfern nicht folgen, da man in der Relegation gegen Kaiserslautern gewinnt.

Die Abstiegsränge am Ende der Saison 2012/13.

Platz Mannschaft Tore P 14. Werder Bremen 50:66 (-16) 34 15. FC Augsburg 33:51 (-18) 33 16. TSG Hoffenheim 42:67 (-25) 31 17. Fortuna Düsseldorf (N) 39:57 (-18) 30 18. SpVgg Greuther Fürth (N) 26:60 (-34) 21

Hoffenheims Roberto Firmino (l.) und Sebastian Rudy (m.) jubeln über einen Treffer in der Relegation. Foto: dpa

Die kuriosesten und spannendsten Abstiegskämpfe der Bundesliga-Historie:

