Zur Team-WM 2024 in Busan reist das deutsche Team erstmals seit den Olympischen Spielen wieder in Bestbesetzung.

Tischtennis Alle Stars dabei: Tischtennis-Team in Bestbesetzung zur WM

Düsseldorf Boll, Ovtcharov, Dang Qiu: Zum ersten Mal seit langem reist die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft wieder mit allen Stars zu einer Team-WM. Sie hat in diesem Jahr noch ein größeres Ziel.

Tischtennis-Star Timo Boll ist nach seinem Turniersieg in Katar auch in das deutsche Aufgebot für die Mannschafts-Weltmeisterschaften im Februar in Südkorea berufen worden.

Der 42-Jährige gehört genau wie Einzel-Europameister Dang Qiu (beide Borussia Düsseldorf), der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov (TTC Neu-Ulm) sowie Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) und Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) zum deutschen Team für die WM vom 16. bis 25. Februar in der Hafenstadt Busan.

Bundestrainer Jörg Roßkopf nominierte damit am Freitag zum ersten Mal seit den Olympischen Spielen in Tokio wieder seine Bestbesetzung für eine große internationale Meisterschaft. Bei der Team-WM 2022 oder der Team-EM 2023 hatte er jeweils aus Verletzungs- oder Termingründen auf mehrere Top-Spieler verzichtet.

„2010, 2012, 2014, 2018 und 2022 standen wir mit den Herren im Finale und haben jeweils China im Kampf um den Titel herausgefordert. Wir hätten natürlich nichts dagegen, wenn uns das ein weiteres Mal gelingt“, sagte der deutsche Sportdirektor Richard Prause. Hauptziel ist aber erst einmal, sich mit dem Einzug ins Viertelfinale für den Team-Wettbewerb der Olympischen Spiele im Sommer in Paris zu qualifizieren.

Bei den deutschen Frauen ersetzt die 26 Jahre alte Yuan Wan vom TTC Weinheim die an der Achillessehne operierte Weltranglistenneunte Ying Han. Die Weltmeisterschaft findet deshalb in Busan statt, weil das eigentlich schon im Jahr 2020 vorgesehene WM-Turnier in der Stadt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.