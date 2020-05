Andreas Görlitz: Vom Profifußballer zum Rockmusiker

Andreas Görlitz steht im offenen Jeanshemd vor einem Mikrofon. Er zählt auf Englisch: „One, two, three, four!“ Dann legt Görlitz mit den Gitarrenriffs los. Seine Bandkollegen steigen ein. Juri Jangl spielt im Pyjama auf dem Keyboard. Michael Eichele sorgt in Trainingsjacke für die Bassklänge. So geben sich die Musiker von „Whale City“ im Musikvideo zu „Someone Else’s Eyes“.

Der Song ist auf einem ungewöhnlichen Weg entstanden. Eigentlich spielt das Trio seine Stücke gemeinsam ein. In Corona-Zeiten sind Treffen im Proberaum oder Tonstudio jedoch nicht möglich. „Aber wir bleiben durch Videochats in Kontakt und arbeiten so an neuen Songs“, erzählt Görlitz dieser Zeitung. „Dann gehen die Files hin und her. So basteln wir an neuen Stücken.“ Das Video zum Home-Office-Song schnitten sie aus Einzelszenen zusammen.

Andreas Görlitz ist ein Typ, der Problemen mit Kreativität begegnet. Das liegt in seiner Biografie begründet. Nach der Jahrtausendwende gehörte er zu den großen Hoffnungen im deutschen Fußball. 2004 erhielt Görlitz einen Vertrag beim FC Bayern. Im gleichen Jahr debütierte er in der deutschen Nationalmannschaft. Jürgen Klinsmann wechselte ihn beim Länderspiel gegen Brasilien ein. Es gibt Bilder, in denen Görlitz dem großen Ronaldo gegenübersteht. Beim folgenden Länderspiel im Iran durfte der Rechtsverteidiger sogar die kompletten 90 Minuten ran.

Andreas Görlitz mit langer Leidenszeit während der aktiven Karriere

Es lief perfekt für Görlitz. Doch dann kam der 3. November 2004: Im Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin zog sich der Profi einen Kreuzbandriss zu. Es folgte eine lange Leidenszeit. Görlitz war beinahe zwei Jahre weg vom Fenster. „Mein Physiotherapeut bei den Bayern hat mir zu einem Ausgleich geraten“, erzählt der heute 38-Jährige. „Das Gitarre spielen habe ich mir dann selber beigebracht.“

Görlitz entdeckte so ein Hobby für sich. „Viele Teamkollegen haben in der Freizeit Playstation gespielt, ich hatte die Musik“, sagt der Bayer. Bald kam ihm die Idee, eine Band zu gründen. Mit Bruder Markus rief er „Room 77“ ins Leben. Die Band beschränkte sich anfangs auf Coversongs. Sie spielten massentauglichen Punkrock von „Blink 182“ oder „Green Day“.

Am Ball: Andreas Görlitz 2009 im Trikot des FC Bayern. Foto: getty Images

Ein kompletter Wechsel vom Rasen auf die Bühne stand aber nicht zur Debatte: Görlitz kämpfte sich zurück in den Profifußball. Er spielte noch für den Karlsruher SC und den FC Ingolstadt. 2014 wechselte Görlitz dann in die USA – zu den San José Earthquakes. Während seiner Zeit am Pazifik musste er zwangsläufig eine Musikpause einlegen.

Band komponiert eigene Stücke

Doch nach seiner Rückkehr in die Heimat stieg Görlitz wieder ins Musikgeschäft ein. Fußball verlor in seinem Leben stattdessen an Bedeutung. Er lernte Juri Jangl und Michael Eisele kennen. Die drei Männer hörten die gleichen Bands. Sie drehten lauter, wenn „U2“, „Coldplay“, „Imagine Dragons“ oder „The Killers“ im Radio liefen. An diesen Gruppen orientiert sich auch der Sound von „Whale City“.

Die Band komponiert eigene Stücke und wollte damit im Sommer auf Festivaltour gehen. „Doch dann kam die Corona-Grätsche und hat uns wie alle anderen Bands auch getroffen“, sagt Görlitz. Aber die Not machte erfinderisch und führte zu „Someone Else’s Eyes“. Und die nächsten Stücke sind schon in Planung.

Wenn „Whale City“ einen neuen Song veröffentlicht, tauscht sich Görlitz auch oft mit einem alten Teamkollegen aus: Zu Mehmet Scholl pflegt er weiterhin Kontakt. „Der hat ja nicht nur Ahnung vom Fußball, sondern ist auch ein richtiger Musikexperte“, erklärt Görlitz. „Und wenn ihm ein Song nicht gefällt, dann sagt er das auch. Für Mehmets ehrliche Meinung bin ich sehr dankbar.“

Dass Scholl in diesem Jahr noch ein Konzert von „Whale City“ besuchen kann, hält der Sänger für unwahrscheinlich. Aber 2021 möchte Görlitz wieder auftreten. Dann können sich seine Fans „Someone Else’s Eyes“ auch mal live anhören.