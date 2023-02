Arminia Bielefeld feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Essen. In der 2. Liga hat Arminia Bielefeld einen wichtigen Sieg eingefahren. Der 1. FC Kaiserslautern setzt seinen Lauf weiter fort.

Arminia Bielefeld hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg geholt. Der Bundesliga-Absteiger gewann bei Jahn Regensburg 3:1 (1:1) und schob sich auf den 12. Tabellenplatz. Die Oberpfälzer blieben auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg, holten dabei nur einen Zähler und rutschten auf Position 16 ab.

Der Jahn hatte durch den Treffer von Jan Elvedi (2.) einen Blitzstart erwischt, doch die Gäste ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und erzielten durch Sebastian Vasiliadis (14.) rasch den Ausgleich. Routinier Fabian Klos (85./90.+1) machte den Sieg der Arminia mit einem Doppelpack perfekt.

Bielefeld spielte sich nach dem 1:1-Ausgleich die besseren Chancen heraus. Allerdings fehlte zunächst das Glück im Abschluss, so verpasste Janni Serra dreimal (20./28./54.).

Die Regensburger wirkten hingegen lange Zeit verunsichert, die Negativserie hinterließ offenbar ihre Spuren. Erst in der zweiten Hälfte wurde Regensburg effektiver und gefährlicher. In der 77. Minute wurde allerdings das vermeintliche 2:1 der Hausherren erneut durch Elvedi per Kopf wegen einer Abseitsposition nach Videobeweis zu Recht nicht gegeben.

Rückschlag in Braunschweig: Heidenheim verliert 0:2

Der 1. FC Heidenheim hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag kassiert. Bei Eintracht Braunschweig unterlag die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Sonntag 0:2 (0:0). Winterneuzugang Manuel Wintzheimer (72. Minute) und Lion Lauberbach (90.) erzielten die Treffer der Niedersachsen.

Die Eintracht startete mit einer defensiven Grundordnung, Heidenheim hatte die Angriffsbemühungen der Gastgeber immer im Griff. So neutralisierten sich die beiden Teams. Fünf Minuten vor der Pause vergab Braunschweig die größte Gelegenheit, als ein Schuss von Jan-Hendrik Marx an den Pfosten klatschte.

In der zweiten Halbzeit wurde Heidenheim zunächst dominanter. Die beste Gäste-Chance hatte Jan Schöppner, dessen Kopfball von Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic pariert wurde (53.). In Führung gingen dann aber die Gastgeber. Wintzheimer verarbeitete einen langen Ball von Marx, setzte sich gegen Patrick Mainka durch und traf. Lauberbach machte mit einem sehenswerten Volleyschuss dann alles klar.

In der Nacht zu Samstag hatten Unbekannte die Zahl 96 auf den Mittelkreis des Eintracht-Stadions gesprüht. Der Hinweis auf den unbeliebten Rivalen aus der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover hatte aber keinen Einfluss auf die Austragung der Partie. Die Zahl wurde mit weißer Farbe durchgestrichen und mit „Nein danke“-Schriftzügen versehen. Da die Braunschweiger das Gründungsjahr der Hannoveraner nicht nennen wollten, wurde in einem Tweet der Eintracht von einem „95+1-Schriftzug“ gesprochen.

Kaiserslautern träumt weiter vom Durchmarsch

Der 1. FC Kaiserslautern darf weiter vom Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga träumen. Der Zweitliga-Aufsteiger bezwang Holstein Kiel mit 2:1 (1:1) und feierte seinen fünften Sieg in Folge. Der Relegationsplatz ist nur noch einen Punkt entfernt.

Daniel Hanslik (6.) und Terrence Boyd (71.) erzielten vor 39.020 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion die Tore für die Pfälzer. Finn Porath (30.) glich zwischenzeitlich für die Störche aus, die erstmals nach vier Spielen wieder verloren und im Tabellenmittelfeld feststecken.

Der FCK erwischte einen Start nach Maß und ging durch Hansliks Kopfball nach einer Flanke von Hendrick Zuck früh in Führung. Danach dominierte Kiel mit viel Ballbesitz das Spiel, ließ zunächst Torchancen aus, als Finn Porath aus der Distanz an Torhüter Andreas Luthe scheiterte (27.) und Kwasi Wriedt (28.) den Posten traf.

Beim verdienten Ausgleich herrschte zunächst Verwirrung: Lautern-Keeper Luthe, der an Poraths Kopfball unbedrängt vorbei gesprungen war, führte schnell einen vermeintlichen Freistoß aus. Doch Schiedsrichter Martin Thomsen hatte völlig zu Recht auf Tor entschieden.

Kiel konnte seine spielerische Überlegenheit nicht zu weiteren Toren nutzen. Die Roten Teufel konterten mit Erfolg: Boyd, der zunächst eine Riesenchance ausgelassen hatte (58.), verwertete einen Querpass von Zuck zum 2:1.

