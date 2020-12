Auch restliche Darts-WM findet vor leeren Rängen statt

Turnier in London

London. Auch die restlichen Spiele der Darts-WM in London werden coronabedingt ohne Zuschauer ausgetragen. Dies teilte der Weltverband PDC nach einer Entscheidung der britischen Regierung mit.

Das wichtigste Darts-Turnier der Welt hatte zu Beginn an einem Abend vor 1000 Fans stattfinden dürfen, bevor London in die Corona-Kategorie drei eingestuft wurde. Seit dieser Woche befindet sich die britische Hauptstadt sogar in der noch strengeren Kategorie vier.

Wegen der neuen Coronavirus-Variante und der damit verbundenen Reiseeinschränkungen haben Spieler aus dem Ausland derzeit große Probleme, Großbritannien nach ihrem Ausscheiden zu verlassen. Profis, die sich noch im Turnier befinden, sollen die Weihnachtsfeiertage im Spielerhotel verbringen. Eine Heimreise des Weltranglistenersten Michael van Gerwen (Niederlande) hatte die PDC am Sonntag noch rechtzeitig verhindert.

