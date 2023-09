Basketball-Gegner USA: Nicht mehr die Übermacht von einst

Essen/Manila. Deutschlands Basketballer bekommen bei der WM eine historische Chance: Sie können am Freitag erstmals ein Endspiel erreichen.

Detlef Schrempf hatte eine böse Vorahnung. „Hoffentlich werden wir nicht massakriert“, sagte der deutsche Basketballstar. Er trat 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona mit der Nationalmannschaft gegen die USA an. Der Gegner verzauberte mit einer ausgewöhnlichen Superstar-Auswahl das Publikum. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird und Charles Barkley führten das Dream Team an. Sie erteilten dem Außenseiter aus Deutschland damals eine Lehrstunde: 111:68 endete das ungleiche Vorrundenspiel.