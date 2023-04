Die Telekom Baskets Bonn feierten den 13. Bundesliga-Sieg in Serie.

Basketball-Bundesliga 13. Sieg in Serie: Bonn schließt zu Spitzenreiter Alba auf

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben mit dem 13. Sieg in Serie in der Basketball-Bundesliga zu Spitzenreiter Alba Berlin aufgeschlossen. Die Rheinländer deklassierten medi Bayreuth mit 86:42 (42:19). Mit einer Bilanz von 26:2 Erfolgen bleiben die Bonner auf Rang zwei. Bayreuth (5:23) ist als Letzter in höchster Abstiegsgefahr.

Bonn zeigte in der Defensive eine überragende Leistung und ließ bis zur Pause lediglich 18 Zähler der überforderten Gäste zu. Den klaren Vorsprung baute das Team von Trainer Tuomas Iisalo nach dem Seitenwechsel weiter aus. Deane Williams (16 Punkte) und Sebastian Herrera (14) trafen am besten. Auch Nationalspieler Leon Kratzer (12/15 Rebounds) konnte überzeugen.

Playoff-Kandidat EWE Baskets Oldenburg (17:11) hat nach zuletzt vier Niederlagen in Serie wieder gewonnen und Platz vier gefestigt. Bei den Niners Chemnitz (11:17) siegten die Niedersachsen knapp mit 91:89 (44:50). Einmal mehr trumpfte Oldenburgs Spielmacher DeWayne Russell mit 27 Punkten auf.