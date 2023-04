Alba Berlin setzt Siegesserie bei Hamburg Towers fort

Alba Berlin gewann in Hamburg souverän mit 83:63.

Berlin Alba Berlin bleibt Spitzenreiter der Basketball-Bundesliga. Der Titelverteidiger gewann sein Auswärtsspiel bei den Veolia Towers Hamburg souverän mit 83:63 (40:32). Für das Team von Trainer Israel Gonzalez war es der neunte Ligasieg in Serie.

Beste Berliner Werfer waren Nationalspieler Johannes Thiemann mit 16 und Ben Lammers mit zwölf Punkten. Alba bleibt damit in der Tabelle mit einem Sieg mehr vor den Telekom Baskets Bonn, die am Samstag ihren 13. Ligaerfolg in Serie gefeiert hatten.