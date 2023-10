Auch gegen Bayern: Spiele von Tel Aviv in Belgrad

Belgrad Maccabi Tel Aviv spielt in der Basketball-Euroleague weiter - trägt seine Heimspiele aber zunächst auch in der Ferne aus.

Maccabi Tel Aviv soll wegen des Nahost-Kriegs seine Basketball-Heimspiele in der Euroleague in nächster Zeit in Belgrad austragen. Diese Entscheidung teilte die Euroleague nach einem gemeinsamen Meeting in Istanbul mit.

Direkt betroffen ist auch der FC Bayern München, dessen Partie am 9. November (20.05 Uhr) eigentlich in Tel Aviv angesetzt war. Dieses Spiel steigt für Weltmeister Andreas Obst und seine Teamkollegen nun in der Aleksandar-Nikolić-Halle in Belgrad.

„Diese Entscheidung wurde getroffen, da es aktuell unmöglich ist, Spiele in Tel Aviv auszurichten, da aufgrund des anhaltenden Kriegs in der Region Sicherheitsbedenken bestehen“, hieß es vonseiten der Euroleague. Die für 2. November angesetzte Partie gegen Real Madrid wurde zunächst abgesetzt und soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Am Donnerstag (21.00 Uhr) bestreitet Tel Aviv, das in Europa ein Spitzenteam ist, ein Gastspiel bei der AS Monaco.