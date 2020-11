Basketball-Bundestrainer Rödl: "Sehnen uns nach Normalität"

Essen. Vor den Länderspielen in Frankreich spricht Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl über seine junge Mannschaft und Sport in Corona-Zeiten.

Zu Wochenbeginn reiste Bundestrainer Henrik Rödl (51) von Frankfurt aus mit der Basketball-Nationalmannschaft nach Pau in Frankreich, wo am Freitag (21 Uhr) gegen Montenegro und am Sonntag (15 Uhr, jeweils Magentasport) gegen das Team der Gastgeber zwei Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft 2022 stattfinden. An acht Orten in Europa gibt es in diesen Tagen solche Turniere unter besonderen Hygienebedingungen. Rödl spricht vor den Partien über seine junge Mannschaft, das Herumreisen in Europa und Basketball in Corona-Zeiten.

Herr Rödl, wie verbringt der Basketball-Bundestrainer aktuell seine Zeit? Wie die meisten Basketball-Fans vor dem Fernseher?

Henrik Rödl: Im Sommer, als es noch nicht so viele Corona-Fälle gab, haben wir es gewagt, Jugend-Lehrgänge zu machen. Da war ich vier Wochen mit der U18 und der U20 unterwegs. In diesem Monat dagegen so gut wie gar nicht. Das letzte Mal in der Öffentlichkeit war ich in Weißenfels beim Pokalturnier, als das noch erlaubt war. Jetzt im Moment macht es keinen Sinn, man darf sich ja mit niemandem treffen. Das muss man jetzt telefonisch machen, das geht auch. Ich gehe sowieso zum Spiel, um mich mit Leuten zu treffen und nicht, um die Spiele zu gucken. Das kann ich auch im Fernsehen tun. Zuletzt habe ich in Berlin bis vor zwei Wochen mit Moritz Wagner trainiert, der wurde über Alba auf Corona getestet. Es war also sicher.

Moritz Wagner ist einer von aktuell sechs deutschen NBA-Profis. Sie alle werden Ihnen aber genau wie die acht deutschen Euroleague-Spieler von Alba und Bayern München in Pau nicht zur Verfügung stehen. Stattdessen sind neben dem Routinier Robin Benzing größtenteils international unerfahrene Spieler wie etwa der Frankfurter Len Schoormann oder der Braunschweiger Lukas Meisner dabei. Was ist aus sportlicher Sicht dann überhaupt zu erwarten?

Rödl: Wir sind hier mit 13 Spielern, zwei davon Neulinge. Wir haben eine ähnliche Truppe wie zuletzt im Februar und davor schon in anderen Fenstern für die Nationalmannschaft – also nichts Ungewohntes für uns bei den Qualifikationsspielen. Bisher haben wir diese Zeit immer sehr gut genutzt, die Jungs sind alle heiß. Egal, in welcher Formation, es ist immer etwas Besonderes, für die Nationalmannschaft zu spielen. Natürlich haben wir eine besondere Situation durch Corona. Ich finde es bemerkenswert, mit welcher Begeisterung alle mitmachen. Franzosen und Montenegriner sind übrigens bei der WM auch mit anderen Teams angetreten als hier, da fehlen ebenfalls viele gute Spieler.

Haben Sie eine Absage bekommen? Dass ein Spieler gesagt hat, er möchte während der Pandemie das Reise-Risiko nicht auf sich nehmen?

Rödl: Keine einzige.

Wie läuft Ihr Turnier jetzt konkret ab? Wie stellte sich die Blase dar, in der Sie, Ihre Mannschaft und die anderen Teams eine Woche leben?

Rödl: Wir wurden alle schon zweimal getestet, bevor wir am Montag geflogen sind. Alle Tests waren negativ. Hier wurde am Dienstag schon ein dritter Test gemacht, ein vierter wird folgen. Wir sind im Hotel und bleiben dort die ganze Zeit, außer zum Trainieren und Spielen. Mehr als Hotel und Halle werden wir von Frankreich nicht sehen. Das ist stark angelehnt an die Bubble der Bundesliga beim Turnier in München Ende vergangener Saison.

Ist München immer noch in den Köpfen, auch international?

Rödl: München war ein echter Vorreiter, was das Sicherheitskonzept angeht. Deswegen glaube ich auch, dass die Liga Vertrauen hat, dass alles hier klappt. Wir werden insgesamt vier Mal getestet, bleiben die ganze Zeit unter uns. Es ist natürlich schade, dass keine Zuschauer da sein können, Pau ist eine basketballbegeisterte Stadt mit einer stimmungsvollen Halle. Aber das ist jetzt nun mal so.

Es gibt Stimmen, die fordern, zumindest diese internationalen Spiele einzustellen oder auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Weil weltweit die Infektionszahlen mit Covid-19 steigen. Und sich beim Fußball, Handball, aber auch etwa in der Basketball-Euroleague gezeigt hat, dass dort die Gefahr neuer Ansteckungen sehr groß ist.

Rödl: Es ist klar, dass wir in einer ganz besonders schwierigen Situation sind, nicht nur, was den Sport angeht, sondern auch andere Branchen. Der Profisport muss momentan extrem zurückstecken. Er muss ohne Zuschauer spielen, weil die Ansteckungsgefahr so groß ist. Dann müssen Mannschaften in Quarantäne, können kaum trainieren, sollen dann aber gleich spielen, wie es jetzt gerade den Chemnitz Niners ergangen ist. Das ist sehr schwierig, auch wenn alle Verständnis für die Vorsichtsmaßnahmen haben. Bestimmte Leistungen sind gar nicht repräsentativ für das, was eine Mannschaft im Normalfall leisten könnte. Es ist eine prekäre Situation für den Profisport. Wir sehnen uns alle nach Normalität. Vielleicht sind ja die Impfstoffe am Horizont eine Lösung dafür. Für alle, nicht nur für den Leistungssport.

Sie verstehen aber die Kritik, dass auch der Profisport reagieren müsste, indem er anders als etwa die Euroleague nach neuen, ungefährlicheren Formaten sucht?

Rödl: Man kann sicher das eine oder andere versuchen, um da Verbesserungen zu schaffen. Aber man muss auch verstehen, dass die Branchen überleben wollen. Wir brauchen diese Spiele. Wenn es eine überschaubare Phase ist, dann muss man Verständnis dafür haben, dass weitergemacht wird. Natürlich muss gleichzeitig alles dafür getan werden, dass unsere Spieler und alle, die noch dabei sind, gesund bleiben. Ich glaube, da wird alles versucht, in allen Vereinen.

Wie sehen Sie die Rolle des Basketballs weltweit im Umgang mit Corona?

Rödl: Die BBL mit ihrem Finalturnier ist Vorreiter gewesen, auch jetzt hier für unsere Veranstaltung in Pau. Es hat in München keine Zwischenfälle gegeben, die NBA hat das danach auch so gemacht. Das Vertrauen in dieses System ist deshalb sehr hoch, dass man es so hinkriegt, dass sich die Leute dabei nicht infizieren und krank werden. Es ist in jedem Fall sicherer als bei den Mannschaften, die von Spiel zu Spiel durch Europa reisen müssen, über Real Madrid und Moskau nach Crailsheim, wie die Berliner und die Münchner in der Euroleague. Das ist schon eine besondere Aufgabe für die Vereine und alle anderen Verantwortlichen, das so sicher wie möglich zu machen. Ich glaube aber, dass der Sport eine große Bedeutung für die Menschen hat, die sich das anschauen und damit ein Stückweit Normalität erhalten wollen. Deshalb gibt es eine Berechtigung, dass es weitergeht. Ich glaube außerdem, dass die Leute besser werden im Vermeiden von Risikosituationen. Es muss zur Ausnahme werden, dass Mannschaften wegen Infektionen wochenlang ausfallen. Gleichzeitig muss der Profisport Wege finden, dass er weitermachen kann.