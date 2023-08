Basketballer besuchen Scheich-Zayid-Moschee

Abu Dhabi Vor den WM-Tests gegen Griechenland und die USA absolvieren Deutschlands Basketballer ein kleines Kulturprogramm. Coach Herbert ist dankbar für die Abwechslung.

Für den Besuch in der Scheich-Zayid-Moschee in Abu Dhabi nahmen Deutschlands Basketballer kurzerhand einen Hosenwechsel vor. Shorts und ärmellose Trikots aus, lange Hosen und - mindestens - T-Shirts an: So sehen es die Regeln des Gotteshauses am Persischen Golf vor.

Bundestrainer Gordon Herbert versammelte Teile seines Teams zum gemeinsamen Ausflug, den er zuvor als optional bezeichnet hatte. Beim Mannschaftsfoto des Trips, das der Deutsche Basketball Bund (DBB) unter das Motto „Klassentreffen“ stellte, grinsten neben Herbert auch Moritz Wagner und Johannes Thiemann in den vordersten Reihen. Der 64 Jahre alte Kanadier Herbert besuchte nach eigenen Angaben erstmals in seinem Leben eine Moschee.

Das Nationalteam bestreitet in Abu Dhabi zwei Vorbereitungsspiele. Heute (18.00 Uhr/Magentasport) geht es gegen Griechenland, am Sonntag (18.00 Uhr/Magentasport) gegen WM-Topfavorit USA. Abseits des gemeinsamen Kulturtrips versucht das deutsche Team, seine Zeit in den Außenräumen angesichts der großen Hitze zu minimieren.

In Abu Dhabi sind es - wie im Sommer üblich - derzeit über 40 Grad. „Die Hitze ist etwas Anderes als zu Hause, sodass man draußen nicht so viel herumlaufen kann“, sagte NBA-Profi Daniel Theis. In der Nacht zum Montag geht es für die Basketballer weiter nach Japan, wo am Freitag die WM-Vorrunde in Okinawa beginnt.