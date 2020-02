Euroleague Bayern-Basketballer mit Sieg in St. Petersburg

St. Petersburg. Die Basketballer des FC Bayern München können in der Euroleague außerhalb Deutschlands doch noch gewinnen. Bei Zenit St. Petersburg behielt der deutsche Meister mit 77:68 (40:36) die Oberhand und zog in der Tabelle am russischen Konkurrenten vorbei auf den vorletzten Platz.

Damit bewahren sich die Münchner, die in der Königsklasse auswärts bisher nur bei Alba Berlin gewonnen hatten, ihre Minimalchance auf die Playoffs. Bester Werfer der Partie war Greg Monroe mit 26 Punkten. "Wir haben in der Defensive einen guten Job erledigt und gut zusammengespielt", sagte der Center bei MagentaSport.

In der Anfangsphase taten sich die Gäste, die auf Nihad Djedovic und Petteri Koponen verzichten mussten, noch schwer. Besser wurde es erst kurz vor der Halbzeit: Mit der Pausensirene verwandelte Danilo Barthel einen Dreier und brachte München dadurch mit vier Punkten in Führung. Zenit ließ sich nicht abschütteln und profitierte von einigen Ballverlusten des Bundesliga-Spitzenreiters. Nach dem 68:68 behielten die Bayern die Nerven und sicherten mit einem 9:0-Lauf den achten Erfolg im 26. Spiel.