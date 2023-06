Bonner Basketballer nach Machtdemonstration wieder Favorit

Bonn Der Champions-League-Sieger ist zurück in der Spur. Nach dem Patzer im ersten Liga-Finale trumpfen Bonns Basketballer im zweiten Duell groß auf - und glauben nun mehr denn je an sich.

Nach der beeindruckenden Machtdemonstration im zweiten Finalspiel reisen die Basketballer der Telekom Baskets Bonn mit viel Selbstvertrauen nach Ulm. Beim klaren 104:75 zeigte der Hauptrunden-Erste dem Überraschungsteam von ratiopharm Ulm klar die Grenzen auf und schaffte damit nicht nur den Ausgleich, sondern auch die Rückkehr in die Favoritenrollen. „Wir wollen alles geben für unseren Traum“, sagte Bonns Trainer Tuomas Iisalo.

Zwar genießen die Ulmer in den nächsten beiden Partien an diesem Mittwoch und am Freitag Heimrecht, die Bonner glauben nach der Wiedergutmachung für die Auftaktniederlage am Freitag aber mehr denn je an den ersten Titel der Club-Geschichte. Iisalo hatte die Leistungssteigerung bereits unmittelbar nach dem ersten Duell angekündigt. „Wir analysieren das Spiel, dann machen wir einen Plan, und dann gewinnen wir am Sonntag Spiel zwei“, hatte der Trainer des Jahres angekündigt - und recht behalten.

Ulm hatte der hohen Intensität der Bonner nichts entgegenzusetzen, setzt nun aber auf einen Lerneffekt und den Heimvorteil. „Vielleicht war das der richtige Zeitpunkt, dass wir einen auf den Deckel bekommen haben“, sagte Ulms Trainer Anton Gavel. Sein Team hatte mit den Siegen gegen Titelverteidiger Alba Berlin und Mitfavorit Bayern München in den runden zuvor für Furore gesorgt und den Bonnern im ersten Finale die erste Heimniederlage der laufenden Bundesliga-Saison zugefügt.