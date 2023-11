Basketball Braunschweig siegt erstmals in der BBL zu Hause gegen Bayern

Braunschweig Die Bayern-Basketballer stolpern in der Liga. In der Neuauflage der letztjährigen Endspiele setzt sich der Meister klar durch.

Die Basketball Löwen Braunschweig haben mit einem Sieg über den FC Bayern München für die große Überraschung am sechsten Spieltag der Basketball-Bundesliga gesorgt.

Die Niedersachsen setzten sich zu Hause mit 83:81 (44:40) gegen den Titelkandidaten durch und fuhren im 14. BBL-Heimspiel gegen München ihren ersten Heimsieg gegen die Bayern überhaupt ein. Die Braunschweiger stoppten zudem ihre Negativserie von wettbewerbsübergreifend vier Niederlagen nacheinander.

In der Neuauflage des Endspiels der Vorsaison setzte sich Ratiopharm Ulm klar gegen die Telekom Baskets Bonn durch. Die Ulmer gewannen mit 105:87 (58:40) und spielten vor allem in der ersten Halbzeit hervorragenden Basketball. Trevion Williams war mit 20 Punkten der beste Werfer der Gastgeber. Die Finalserie im Juni hatte Ulm mit 3:1-Siegen für sich entschieden und somit erstmals die Meisterschaft erobert.

Braunschweig macht Sieg an der Freiwurflinie klar

Zuvor waren die Münchner in Braunschweig drei Minuten vor Spielende durch Weltmeister Andreas Obst das erste Mal seit dem ersten Angriff der Partie wieder in Führung. Doch Braunschweigs T.J. Crockett (20 Punkte) traf eine Minute vor dem Ende einen Dreier zum 77:75, an der Freiwurflinie besiegelten die Hausherren den Überraschungserfolg.

Die Bamberg Baskets bezwangen auswärts die MLP Academics Heidelberg mit 109:90 (52:42) und fuhren ihren zweiten Saisonsieg ein. Die Gäste lagen ab der ersten Spielminute in Führung und setzten sich im dritten Viertel vor allem dank Zach Copeland ab: Der Bamberger Flügelspieler erzielte in diesem 16 seiner insgesamt 23 Punkte und krönte seine starke Leistung mit einem erfolgreichen Wurf von der Mittellinie.