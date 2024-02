Bundestrainerin stolz auf ihr Team: „Große Kämpferinnen“

Belém Die deutschen Basketballerinnen stehen dicht vor ihrer ersten Olympia-Teilnahme. Die Bundestrainerin ist begeistert von ihrem unerfahrenen Team.

Nach dem überraschenden Auftaktsieg beim olympischen Qualifikations-Turnier gegen Serbien hat Basketball-Bundestrainerin Lisa Thomaidis ihr Team überschwänglich gelobt.

„Das war ein großer Sieg für unsere Mannschaft. Unsere Spielerinnen waren große Kämpferinnen“, sagte Thomaidis nach dem 77:63 (36:21) gegen den zweifachen Europameister Serbien. „Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft.“

Deutschlands Basketballfrauen waren bislang noch nie bei Olympischen Spielen dabei. Schon die Teilnahme am Qualifikations-Turnier im brasilianischen Belém ist für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes ein riesiger Erfolg.

„Wir haben die Eurobasket gespielt, aber das hier ist etwas ganz anderes“, sagte die mit 20 Punkten überragende Leonie Fiebich. „Das ist alles neu für uns. Niemand war in so einer Situation. Wir waren alle etwas nervös vor dem Spiel“, gab die Spanien-Legionärin zu. „Als es eng wurde, haben wir weiter an unseren Plan geglaubt. Das war für die Entwicklung unserer Mannschaft ein großer Sieg.“

Nach dem Ruhetag am Freitag geht es für das Team um WNBA-Star Satou Sabally am Samstag (21.00 Uhr MEZ/Magentasport) gegen Topfavorit Australien weiter. Letzter Gegner am Sonntag ist dann Gastgeber Brasilien. Die ersten drei Teams der Vierer-Gruppe qualifizieren sich für die Sommerspiele in Paris.