DBB hofft zum WM-Quali-Start auf Vollauslastung

Nürnberg. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hofft zum Start der WM-Qualifikation auf eine Vollauslastung der Halle in Nürnberg.

Nach derzeitigem Stand dürfe man für das Heimspiel am 25. November (19.00 Uhr) gegen Estland 4000 Zuschauer und damit die Maximalzahl an Fans zulassen, sagte Michael Kaiser von der Stadt Nürnberg am Donnerstag bei einer Pressekonferenz des Deutschen Basketball Bundes (DBB). Zugangsbedingung wäre in diesem Fall 3G+ - das heißt, nur geimpfte, genesene und per PCR-Test negativ getestete Menschen dürften in die Halle.

Man müsse aber abwarten, wie sich die Infektionsschutzverordnung bis dahin entwickle, fügte Kaiser an. Die moderne Halle am Nürnberger Tillypark wurde in diesem Sommer eröffnet und wird nun zum Standort für den Auftakt der Qualifikation für die WM 2023. Gegen Estland gilt das Team des neuen Bundestrainers Gordon Herbert als klarer Favorit.

