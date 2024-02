DBB-Team ohne Weltmeister Hollatz in EM-Qualifikation

Ludwigsburg Die deutschen Basketballer müssen in der EM-Qualifikation auf einen weiteren Weltmeister verzichten. Nun steht nur noch einer im Aufgebot.

Die deutschen Basketballer müssen in den anstehenden beiden EM-Qualifikationsspielen auf Weltmeister Justus Hollatz verzichten. Der Point Guard von Fenerbahce Istanbul fehlt aus gesundheitlichen Gründen, wie der Deutsche Basketball Bund mitteilte. Bundestrainer Gordon Herbert nominierte den Oldenburger Max DiLeo und Tim Schneider von Alba Berlin nach.

Damit steht in David Krämer nur ein Spieler aus dem Weltmeister-Kader von 2023 im Aufgebot für die beiden Spiele gegen Montenegro in Ludwigsburg am Donnerstag und in Bulgarien am Sonntag.

Die NBA-Stars um Kapitän Dennis Schröder sind in den USA beschäftigt, den Euroleague-Spielern gönnt Herbert eine Verschnaufpause. Sie alle sollen im Sommer in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris zurückkehren.