Basketball FC Bayern will "Basketball-Zentrum in Europa werden"

München. Der FC Bayern will seine Basketball-Abteilung in den nächsten Jahren ausbauen und langfristig zur kontinentalen Größe aufsteigen.

Vereinspräsident Herbert Hainer sagte dem Magazin "BIG - Basketball in Deutschland": "Auch wenn Corona jetzt als neue Herausforderung dazwischengekommen ist, bleibt die Vision erhalten: Bayern München soll DAS Basketball-Zentrum für Europa werden. Nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch in sämtlichen anderen Bereichen: Ausbildung von jungen Spielern, Scouting, medizinische und therapeutische Betreuung der Spieler." Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, sei bereits ein Lenkungsausschuss eingesetzt, sagte er.

In Europa ist der deutsche Vereins-Basketball nicht Spitze - in der Königsklasse Euroleague schaffte es bislang noch kein Team aus der Bundesliga in die Playoffs der acht besten Mannschaften.

"Wir konkurrieren in Europa mit Moskau, Madrid und Barcelona, diese Klubs haben zum Teil erhebliche Budgetvorteile, auch über die Steuergesetzgebung", sagte Hainer. "Wenn wir mit solch finanzstarken Teams mithalten wollen, brauchen wir andere Wege, etwa exzellente Talente aus dem eigenen Bereich. Sie wollen wir ausbilden."

Dazu wollen die Münchner ihr Trainingsgelände der Nachwuchsfußballer auch für die Basketballer nutzen. "Unser Plan ist, dass am FC Bayern Campus in einigen Jahren ein Performance-Center entsteht. Mit einer weiteren Trainingshalle für Basketball, einem Reha-Center, Physiotherapie, der Geschäftsstelle und vielem mehr, mit allen technischen Features, die es gibt", kündigte Hainer an.

Derzeit finden Training und Spiele im Audi Dome statt, einer für Olympia 1972 gebauten Halle, in der die Geschäftsstelle untergebracht ist. 2022 soll die neue Multifunktionshalle fertig sein. "Diese Arena wird die Benchmark einer Basketballhalle in Europa, vielleicht sogar weltweit", sagte Hainer, "eine der modernsten überhaupt, auch was digitale Möglichkeiten angeht - die Halle wird ein neues Erlebnis."

