Basketball-Bundesliga Finalturnier im BBL-Pokal Mitte April in München

München. Das Finalturnier im BBL-Pokal wird Mitte April in München ausgetragen. Wie die Basketball-Bundesliga (BBL) mitteilte, bleibt der FC Bayern damit am 17. und 18. April Ausrichter für das sogenannte Top Four.

Ursprünglich hätte das Turnier bereits Anfang November in München stattfinden sollen. Es musste aufgrund positiver Corona-Tests bei Alba Berlin jedoch verschoben werden.

Die Halbfinalpartien im Audi Dome zwischen ratiopharm Ulm und dem FC Bayern sowie der BG Göttingen und Doublegewinner Alba Berlin sind für den Samstag (17. April) angesetzt. Das Finale steigt am Sonntag (18. April). Der ursprünglich für das Wochenende vorgesehene 29. Spieltag wird verlegt.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit dem FC Bayern München an den Erfolg des Final-Turniers im letzten Sommer anknüpfen zu können, um in München den ersten Titel der Saison zu vergeben. Ich bin mir sicher, dass wir spektakuläre und spannende Basketballspiele sehen werden", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz.

