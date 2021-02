Marius, der Drache – vom Maskottchen zum Basketball-Profi

Quakenbrück. Einst war Marius Lau „Tobi der Drache“. Nun wirft er Körbe für den Zweitligisten Artland Dragons. Am Mittwoch spielt er gegen Phoenix Hagen.

Es gab Zeiten, da trank Marius Lau „vier bis sechs Liter“ Wasser im Spiel. Das ist noch gar nicht so lange her. Lau turnte an der Seite des Basketballfelds entlang und animierte die Zuschauer. Er klatschte und tanzte, und immer wieder gab es auch einen Handschlag für die Kinder im Publikum und am Ende der Partie für die Profis der Artland Dragons. Marius Lau trug dabei ein grünes Kostüm, scharfe Zähne ragten aus dem riesigen Maul. Er war „Tobi, der Drache“. Das Maskottchen.

Derzeit kommt Lau mit weniger Wasser aus. Noch immer ist er regelmäßig in der Halle, seine Rolle aber hat sich geändert. Der 20-Jährige sieht den Drachen Tobi noch immer regelmäßig, aber meist hat er keine Zeit, über die Aktionen des Maskottchens zu schmunzeln. Lau muss Körbe werfen. Mittlerweile ist der 1,95-Mann selbst Spieler im Team des Zweitligisten.

Eine Geschichte wie ein Hollywoodfilm

Die Geschichte von Marius Lau könnte gut als Hollywoodfilm taugen. Denn ja: Lau hatte den Profiklub aus seiner Heimatstadt immer unterstützt – mit dem aktiven Sport hatte er dabei aber so gut wie abgeschlossen.

Warum? Dazu muss man etwas ausholen. Marius Lau wuchs in Quakenbrück auf. Einer kleinen Stadt in Niedersachsen, die eine Zeit lang aber eines der größten Sport-Phänomene in Deutschland war. Denn dort spielen die Artland Dragons. Viele Jahre lang waren sie eine der größten Attraktionen der Bundesliga: Ein Provinzverein, der es Anfang des neuen Jahrtausends viermal in die Halbfinal-Play-offs schaffte, 2007 im Finale stand und 2008 den Liga-Pokal gewann. Der langjährige Trainer Chris Flemming sollte später gar Bundestrainer werden. Mitten in dieser Erfolgszeit war auch Marius Lau unter den jungen Zuschauern, die den Drachen huldigten, selbst spielte er in den Jugendteams des Vereins. Als er 16 war, verletzte er sich an der Schulter. Der Traum vom Spieler bei den Dragons – er schien vorbei.

Parkettaufbauer, Trommler, Wischer

Statt Basketball spielte Lau nun Fußball, aber so ganz konnte er sich nie von den Dragons lösen, die 2015 aus wirtschaftlichen Gründen in die drittklassige ProB abstiegen. Als Fanklubmitglied baute er vor den Spielen das Parkett mit auf, trommelte während der Partien, war als Spielfeld-Wischer aktiv und sprang irgendwann einmal ein, als der eigentliche Träger des Maskottchen-Kostüms verhindert war. Der Premiere folgten weitere Einsätze, bald war Lau regelmäßig als Tobi im Einsatz. Parallel fand er im Reserveteam in der Regionalliga wieder den Spaß am Basketball. Als es im Zweitligateam Verletzungsprobleme gab, erinnerte sich der damalige Trainer Florian Hartenstein, Vater des deutschen NBA-Spielers Isaiah Hartenstein, an einen Spieler, den er einst als Jugendtrainer betreut hatte und der doch im Reserveteam spielte: Marius Lau. „Als Florian mich fragte, ob ich mal mittrainieren und dann dauerhaft dabei bleiben möchte, konnte ich nicht Nein sagen“, erzählt Lau im Gespräch mit dieser Zeitung. „Das war ein wahrgewordener Traum.“

Ab und an erinnert sich Marius Lau noch an die vielen Einsätze im Drachenkostüm, an die Freude in den Gesichtern der Kinder, an sein Dauergrinsen, „das ich immer unter der Maske hatte, obwohl mein Gesicht ja verdeckt war". Damals war er zunächst „nervös, vor 2500 Zuschauern aufzutreten. Aber mit zunehmender Erfahrung wird man lockerer“. Sätze, die sowohl für die Maskottchen als auch für seine ersten Profispiele gelten. Wegen der zuschauerlosen Spiele während der Corona-Pandemie hat auch der Drache Tobi Zwangspause. Flügelspieler Marius Lau aber ist weiter im Einsatz – demnächst am Mittwoch, 3. Februar (19.30 Uhr), bei Phoenix Hagen.