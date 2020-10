Trotz Sieg: Bayern-Basketballer auf Schützenhilfe angewiesen

Weißenfels. Die Basketballer des FC Bayern München haben ihre Pflichtaufgabe im Pokal-Wettbewerb der Bundesliga erfüllt.

Beim 80:63 (44:28)-Erfolg gegen die Hakro Merlins Crailsheim holte das Team von Trainer Andrea Trinchieri am Montagabend den zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel.

Während die Merlins nach der zweiten Niederlage vorzeitig ausgeschieden sind, haben die Münchner das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand. Bei zwei Erfolgen von medi Bayreuth würden sie das Top Four in eigener Halle verpassen. Die Münchner würden das Ticket jedoch lösen, wenn Bayreuth zwar gegen Crailsheim gewinnt, die Bayern aber dank ihrer Siege gegen die Merlins und den Syntainics MBC im Dreiervergleich mit dem MBC und Bayreuth besser abschneiden sollten.

Beim fünfmaligen deutschen Meister wurden gegen die Baden-Württemberger erneut unter anderem die Leistungsträger Nihad Djedovic und Vladimir Lucic geschont. Dennoch waren die Bayern schon im ersten Viertel spielbestimmend (21:16). Crailsheim wehrte sich zwar, der Favorit spielte seine individuelle Qualität aber aus und ließ nie Zweifel an einem Sieg aufkommen. Die besten Schützen der Partie waren Paul Zipser (Bayern) und Trae Bell-Haynes (Crailsheim) mit jeweils 16 Punkten.

