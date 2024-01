Ulm und Bonn feiern Siege zum Jahresabschluss

Frankfurt/Main Ratiopharm Ulm, die Telekom Baskets Bonn und die Würzburg Baskets gewinnen zum Jahresabschluss. Der Syntainics MBC kann daheim nicht mehr gewinnen.

Der deutsche Basketballmeister ratiopharm Ulm hat mit einem Sieg das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte abgeschlossen. Ulm deklassierte in der Bundesliga den Syntainics MBC mit 107:75 (60:39).

Für den Titelträger war es der zehnte Saisonsieg. Die Gastgeber hingegen warten seit nunmehr fünf Spieltagen auf einen Erfolg vor heimischem Publikum. Beste Werfer waren Trevion Williams mit 22 Punkten für Ulm sowie Jonathan Stove (20).

Den Grundstein für den nie gefährdeten Sieg legten die Ulmer bereits im ersten Viertel, indem sie die Weichen für die zwei Punkte stellten. Der MBC mit dem früheren Ulmer Center John Bryant hatte nie eine reelle Chance. Nach Wiederanpfiff ließen es die Gäste ruhiger angehen, sodass die Hausherren verkürzen konnten. Doch im Schlussviertel zog Ulm noch einmal an und gewann auch in der Höhe verdient.

Siege auch für Bonn und Würzburg

Ganz anders sah das zunächst im Spiel der Telekom Baskets Bonn gegen die Bamberg Baskets aus. Zwar hatten am Ende die Hausherren beim 88:74 (45:39) die Nase vorn und holten ihren neunten Saisonsieg, doch Bamberg war der erwartet unangenehme Gegner. Immer wieder kämpften sich die Franken zurück. Erst nach der Pause konnten sich die favorisierten Bonner absetzen. Für den Sieger traf Brian Fobbs (18) am häufigsten, Zach Copeland erzielte 27 Punkte für Bamberg.

Die Würzburg Baskets besiegten die EWE Baskets Oldenburg in einem engen Spiel mit 83:78 (33:31). Beste Werfer waren der Würzburger Otis Livingston II mit 19 Punkten und Geno Grandall, der für die Gäste 22 Mal traf. Für Würzburg war es der neunte Sieg im 13. Match, Oldenburg steht nun bei acht Niederlagen nach 14 Partien.

Das Bundesliga-Jahr beenden die beiden Spitzenteams Niners Chemnitz und Alba Berlin. Spitzenreiter Chemnitz tritt am Silvester-Nachmittag (14.00 Uhr/Dyn) in der Hauptstadt an. Bayern München spielt bereits an diesem Samstag (20.00 Uhr/Dyn) gegen die MLP Academics Heidelberg.