US-Trainer: Deutschland bestes Team bei Basketball-WM

Manila Die USA sind der Favorit, doch Steve Kerr lobt Gegner Deutschland vor dem großen Halbfinale explizit. Vor einem Basketballer warnt der US-Nationaltrainer ganz besonders.

US-Nationaltrainer Steve Kerr hat die deutschen Basketballer für ihre bisherigen Auftritte bei der WM in Asien gelobt.

„Sie sind sehr gut, bislang wahrscheinlich das insgesamt beste Team dieses Turniers. Sie sind eine Einheit, sehr gut gecoacht und haben viel Kontinuität“, sagte Kerr in der Trainingshalle der USA in Manila. Am Freitag (14.40 Uhr/Magentasport) kommt es in der Mall of Asia Arena zum Halbfinal-Duell. Das deutsche Team um Kapitän Dennis Schröder ist der einzige WM-Teilnehmer ohne Niederlage.

Die USA haben in der Zwischenrunde gepatzt. „Was ihnen sehr geholfen hat, war die Niederlage gegen Litauen. Das war ein Weckruf. Gegen Italien waren sie schon ein anderes Team. Ich hoffe, wir sehen sie in der Litauen-Verfassung“, sagte Deutschlands Bundestrainer Gordon Herbert. Die Reaktion auf die Niederlage war ein 100:63 über Italien im Viertelfinale. Der Olympiasieger mit zwölf NBA-Profis gilt weiter als Topfavorit für Gold bei der WM.

Kerr warnte vor allem vor NBA-Jungstar Franz Wagner, der beim 81:79 im Viertelfinale über Lettland erstmals nach eineinhalb Wochen verletzungsbedingtem Ausfall wieder spielte. „Wir haben viel Videomaterial der letzten zwei Jahre, wissen also, wie gut, wie vielseitig Franz ist. Er hat gegen Lettland sehr gut gespielt, aber wir kennen ihn gut und unsere Spieler tun das auch“, sagte Kerr. In der Vorbereitung hatte sein Team ein Testspiel gegen Deutschland in Abu Dhabi mit 99:91 für sich entschieden.