Völler hofft auf „Basketball-Wunder“: Frankfurt gefordert

Göttingen Letzte Chance für die Skyliners. Ein Sieg in Göttingen und eine Niederlage des MBC sind nötig, um doch noch erstklassig zu bleiben. Manager Völler gibt die Hoffnung nicht auf.

Die Ausgangslage könnte für den ehemaligen Basketball-Meister Fraport Skyliners aus Frankfurt/Main kaum schlechter sein. Die Hessen bestreiten am Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) am 34. Spieltag ein schweres Auswärtsspiel bei Playoff-Teilnehmer BG Göttingen. Rivale Syntainics MBC aus Weißenfels hat zeitgleich ein machbares Heimspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim zu absolvieren. Und Frankfurt rettet sich nur bei eigenem Sieg und einer Niederlage des MBC.

„Ich glaube, es ist schon eine Leistung, dass wir es geschafft haben, es bis zum letzten Spieltag offenzuhalten. Wenn es jetzt doch klappt, ist es vielleicht ein kleines Wunder“, sagte Skyliners-Manager Marco Völler der Deutschen Presse-Agentur. Seit der Club aus Frankfurt im März den Trainer wechselte und Routinier Klaus Perwas zum Chefcoach machte, ging es aufwärts.

„Wir haben in den vergangenen Wochen eine positive Entwicklung gesehen. Man kann sich die Frage stellen, ob der Impuls zu spät kam. Wir konzentrieren uns auf Sonntag und hoffen auf das Beste“, betonte Völler. Perwas selbst wusste, auf was für eine Art Aufgabe er sich eingelassen hat. „Wir wussten, dass es ernst ist. Du musst gewinnen, quasi jedes Spiel“, sagte der Trainer. Am Sonntagnachmittag reicht nicht mal mehr das.