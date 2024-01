München. Die Fußball-Welt trauert um Franz Beckenbauer. Der „Kaiser“ ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Weggefährten und Vereine reagieren.

Franz Beckenbauer ist tot. Der „Kaiser“ verstarb am Sonntag im Alter von 78 Jahren. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) dem SID am Montag. Beckenbauer wurde 1974 als Spieler und 1990 als Teamchef Weltmeister. Seit längerer Zeit hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Der nationale und internationale Fußball trauert um den wohl besten deutschen Fußballer der Geschichte.

+++ Franz Beckenbauer ist tot: Libero, Lichtgestalt und Lebemann - der Nachruf +++

„Der Tod Franz Beckenbauers ist eine echte Zäsur. Mit Hochachtung und großer Dankbarkeit blicken wir auf sein Lebenswerk. Mit ihm verlieren wir einen einzigartigen Fußballer und einen liebenswerten Menschen“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Rudi Völler wurde unter Franz Beckenbauer Weltmeister

Rudi Völler reagierte „unendlich traurig, die Nachricht seines Todes nimmt mich sehr mit. Ich betrachte es als eines der großen Privilegien meines Lebens, Franz Beckenbauer gekannt und erlebt zu haben“, sagte der Direktor der Nationalmannschaft. Unter Beckenbauer als Teamchef hatte Völler 1990 in Rom den WM-Titel gewonnen. „Der “Kaiser‘ war eine Inspiration für mehr als eine Generation, er wird für immer die Lichtgestalt des deutschen Fußballs bleiben„, sagte Völler.

Rudi Völler (l.) Franz Beckenbauer bei einem Auftritt im Jahr 2013 im Sportstudio. Foto: Fredrik von Erichsen / dpa

Neuendorf lobte Beckenbauer als einen „der besten Spieler, den unser Sport je gesehen hat. Mit seiner Leichtigkeit, seiner Eleganz und seiner Übersicht hat er auf dem Spielfeld Maßstäbe gesetzt. Seine Akribie und Ausstrahlung als Teamchef sowie seine Energie und Tatkraft als Chef des WM-OK sind unvergessen. Beckenbauer hinterlasse laut Neuendorf “ein großes Vermächtnis für den DFB und den Fußball insgesamt“.

Lothar Matthäus: Emotionaler Abschied von Franz Beckenbauer

Lothar Matthäus hat sich mit emotionalen Worten von Franz Beckenbauer verabschiedet. „Der Schock sitzt tief, obwohl ich wusste, dass es Franz nicht gut ging“, sagte der ehemalige Fußball-Nationalspieler der „Bild.“ Matthäus war 1990 Kapitän der Mannschaft, die unter Teamchef Beckenbauer in Italien die Weltmeisterschaft gewonnen hatte.

„Sein Tod ist ein Verlust für den Fußball und für ganz Deutschland“, sagte Matthäus weiter. „Er war einer der Größten als Spieler und Trainer, aber auch außerhalb des Platzes. Franz war eine herausragende Persönlichkeit nicht nur im Fußball, und er genoss weltweite Anerkennung. Alle, die ihn gekannt haben, wissen, welch ein großartiger und großherziger Mensch Franz war. Ein guter Freund hat uns verlassen. Er wird mir fehlen – er wird uns allen fehlen!“

Bayern-Star Thomas Müller hat Beckenbauer ebenfalls gewürdigt. „Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz“, schrieb der Münchner am Montag beim Kurznachrichtendienst X, früher Twitter. „Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast.“

Englands Fußball-Legende Gary Lineker reagiert

Auch Englands früherer Fußball-Star Gary Lineker kondolierte via X: „Es tut mir sehr leid zu hören, dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Er war einer der ganz Großen unseres Sports. Der Kaiser war der schönste aller Fußballer, der mit Anmut und Charme alles gewonnen hat. Ruhe in Frieden.“

Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund wird wie folgt zum Tod vom Franz Beckenbauer zitiert: „Franz Beckenbauer war definitiv der größte deutsche Fußballer aller Zeiten und obendrein einer der tollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Jedes einzelne Erlebnis, das ich persönlich mit Franz hatte, war wunderbar. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich eine Ganzkörper-Gänsehaut hatte, als er mir nach unserer Deutschen Meisterschaft 2010/2011 das Du angeboten hat. Man kann sich wirklich nur verneigen vor dem, was Franz Beckenbauer für Deutschland und den deutschen Fußball geleistet hat.“

Real Madrid und der FC Barcelona trauern

Fußballvereine aus der ganzen Welt reagierten auf den vermeldeten Tod Beckenbauers. Auch die Weltvereine Real Madrid und der FC Barcelona drückten ihr Mitgefühl aus. Beckenbauer sei „eine der größten Legenden des europäischen Fußballs und des Weltfußballs“, heißt es in einer Mitteilung von Real Madrid.

Auch aus der deutschen Politik folgten Reaktionen zum Tod der deutschen Fußball-Ikone. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Beckenbauer als einen der „größten Fußballer in Deutschland“ bezeichnet. Beckenbauer sei für „viele „der Kaiser““ gewesen - „auch, weil er über Generationen für den deutschen Fußball begeistert hat. Er wird uns fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden“, schrieb der SPD-Politiker bei X (vormals Twitter).

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Beckenbauer als Botschafter Bayerns in der Welt gewürdigt. „Auch als Weltstar hat er seine Herkunft nie vergessen und ist immer bescheiden geblieben“, schrieb Söder am Montagabend auf der Plattform X (früher Twitter). „Bayern wird diesem großen Sohn des Landes für immer ein ehrendes Andenken bewahren.“

Deutsche Politiker würdigen Franz Beckenbauer

Bereits kurz nach der Nachricht vom Tode Beckenbauers kamen aus Politik und Gesellschaft zahlreiche Reaktionen. Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) würdigte Beckenbauer als „Jahrhundertidol“. „Auf dem Rasen ein eleganter Libero und ein Mann der Fairness“, schrieb Aigner. Auch zahlreiche weitere bayerische Politiker äußerten sich.

„Die Lücke, die er hinterlässt, kann niemand schließen; aber die schönen Momente, die er allen Fußballfans geschenkt hat, werden für immer bleiben“, erklärte Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischem Kultusgemeinde München und Oberbayern. (fs mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport