Bestätigt: Fußball-Weltstar Diego Maradona ist tot

Berlin. Die gesamte Fußball-Welt trauert: Nach übereinstimmenden Medienberichten ist Weltstar Diego Maradona im Alter von 60 Jahren gestorben.

Argentiniens Fußball-Idol Diego Maradona ist tot. Der Weltmeister von 1986 starb am Mittwoch keine vier Wochen nach seinem 60. Geburtstag. Das bestätigte der argentinische Verband AFA.

Hasta siempre, Diego.



Sers #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina (@Argentina) November 25, 2020

Maradona war am 3. November in einer Privatklinik in Buenos Aires wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn operiert worden. Einen Tag zuvor war Maradona in ein Krankenhaus in La Plata eingeliefert worden, weil er sich unwohl gefühlt hatte - und um ihn medikamentös besser einzustellen, da er seit langem Antidepressiva einnimmt. Bei einem Scan wurde das Gerinnsel entdeckt. Maradona wurde daraufhin in die Spezialklinik in der Hauptstadt verlegt.

Diego Maradona wurde am 30. Oktober 60

Acht Tage später durfte er das Krankenhaus verlassen. Sein Leibarzt Leopoldo Luque nannte die Entwicklung seines Zustandes zu diesem Zeitpunkt „zufriedenstellend“.

Maradona war am 30. Oktober 60 geworden. Seine Krankenakte war lang: Er erlitt mindestens zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und ließ sich wegen Übergewichts einen Magen-Bypass legen. Zudem war Maradona mehrfach wegen seiner Drogensucht in Behandlung. Die argentinische Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

My friend RIP

.

(Source: picture alliance / dpa) pic.twitter.com/6zoKN3unlj — Lothar Matthäus (@LMatthaeus10) November 25, 2020

Borussia trauert gemeinsam mit der Fußballwelt um Diego #Maradona. pic.twitter.com/xfS0Ledhyn — Borussia (@borussia) November 25, 2020

Ruhe in Frieden, Diego #Maradona.



Rudi #Völler: „Diego Maradonas Tod trifft mich sehr. Er war mein Jahrgang, wir waren bei Weltmeisterschaften und in Italien oft Gegner. Ein wunderbarer Spieler. Sein früher Tod ist ein herber Schlag für den Fußball und für Diegos Familie.“ pic.twitter.com/5tl0HgFGoR — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 25, 2020 Ruhe in Frieden, Diego #Maradona.



Rudi #Völler: „Diego Maradonas Tod trifft mich sehr. Er war mein Jahrgang, wir waren bei Weltmeisterschaften und in Italien oft Gegner. Ein wunderbarer Spieler. Sein früher Tod ist ein herber Schlag für den Fußball und für Diegos Familie.“ pic.twitter.com/5tl0HgFGoR — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) November 25, 2020

Maradona galt als einer der besten Fußballer aller Zeiten. Er wuchs am Rande von Buenos Aires in ärmlichen Verhältnissen auf und wurde schon in jungen Jahren vom Erstligisten Argentinos Juniors entdeckt. Bereits mit 15 Jahren gab er sein Debüt in der Ersten Liga, mit 16 Jahren spielte er erstmals für die argentinische Nationalmannschaft und mit 19 Jahren wurde er zum ersten Mal zu Südamerikas Fußballer des Jahres gewählt..

Mit Argentinien wurde Maradona 1986 Weltmeister, 1989 gewann er mit Neapel den UEFA-Pokal. Abseits des Spielfeldes geriet er aber auch immer wieder wegen seines Drogenkonsums und seiner Liebschaften in die Schlagzeilen

Nach dem Ende seiner Profikarriere trainierte Maradona die argentinische Nationalmannschaft, Al-Fujairah SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und den mexikanischen Zweitligisten Dorados Sinaloa. Im vergangenen Jahr übernahm er schließlich den Erstligisten Gimnasia y Esgrima La Plata in seinem Heimatland Argentinien. (fs mit dpa)